?Гройсман считает проблему коррупции в Украине преувеличенной

"Список сфер, где процветала коррупция, очевидно сокращается".

Фото: Владислав Мусиенко

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что проблема коррупции в Украине преувеличена и используется для дестабилизации ситуации в стране.

Об этом он заявил в интервью "Forbes. Грузия", которое он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

"Я буду абсолютно честен с вами, без всяких сладких пилюль. Я верю, что многие наши враги заинтересованы в дестабилизации Украины, и они всегда выдвигают проблему коррупции в нашей стране. Они постоянно повторяют, что коррупция очень распространена. И они делают это везде, в том числе за рубежом. Время от времени сталкиваюсь с этой проблемой, и я считаю, что она преувеличена", - сказал Гройсман.

Он также отметил, что в различных сферах коррупция уже побеждена.

"Список сфер, где процветала коррупция, очевидно сокращается", - сказал премьер. Вчастности, среди отраслей с полностью уничтоженной коррупцией, глава правительства привел госзакупки, продажу природного газа, закупки лекарств.

"Очевидно, что коррупция еще существует в правоохранительных органах, судах, органах, выдающих разрешения и лицензии, а также в государственных учреждениях, предоставляющих различные услуги. Поэтому чрезвычайно важно обеспечить успешную приватизацию. В рамках текущих реформ прошлой осенью мы приняли необходимое законодательство о приватизации. Это означает, что будет создана определенная прозрачная система", - отметил премьер.

Напомним, согласно недавнему опросу, 80% украинцев считает борьбу с коррупцией в стране неуспешной, причем 46% - полностью провальной.