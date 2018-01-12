Гройсман считает проблему коррупции в Украине преувеличенной

"Список сфер, где процветала коррупция, очевидно сокращается".

?Гройсман считает проблему коррупции в Украине преувеличенной
Фото: Владислав Мусиенко

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что проблема коррупции в Украине преувеличена и используется для дестабилизации ситуации в стране.

Об этом он заявил в интервью "Forbes. Грузия", которое он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

"Я буду абсолютно честен с вами, без всяких сладких пилюль. Я верю, что многие наши враги заинтересованы в дестабилизации Украины, и они всегда выдвигают проблему коррупции в нашей стране. Они постоянно повторяют, что коррупция очень распространена. И они делают это везде, в том числе за рубежом. Время от времени сталкиваюсь с этой проблемой, и я считаю, что она преувеличена", - сказал Гройсман.

Он также отметил, что в различных сферах коррупция уже побеждена.

"Список сфер, где процветала коррупция, очевидно сокращается", - сказал премьер. Вчастности, среди отраслей с полностью уничтоженной коррупцией, глава правительства привел госзакупки, продажу природного газа, закупки лекарств.

"Очевидно, что коррупция еще существует в правоохранительных органах, судах, органах, выдающих разрешения и лицензии, а также в государственных учреждениях, предоставляющих различные услуги. Поэтому чрезвычайно важно обеспечить успешную приватизацию. В рамках текущих реформ прошлой осенью мы приняли необходимое законодательство о приватизации. Это означает, что будет создана определенная прозрачная система", - отметил премьер.

Напомним, согласно недавнему опросу, 80% украинцев считает борьбу с коррупцией в стране неуспешной, причем 46% - полностью провальной.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Президента Молдавии Игоря Додона в третий раз отстранили с постаПрезидента Молдавии Игоря Додона в третий раз отстранили с поста
В Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякамВ Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякам
Геращенко обнародовал подробности раскрытия убийства НоздровскойГеращенко обнародовал подробности раскрытия убийства Ноздровской
Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал создать условия для объединения КореиЛидер КНДР Ким Чен Ын призвал создать условия для объединения Кореи
Стало известно, какие ракеты США дадут ВСУСтало известно, какие ракеты США дадут ВСУ
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине в 2018 году пройдут 6 учений с участием военных из НАТОВ Украине в 2018 году пройдут 6 учений с участием военных из НАТО
Гройсман выступил за снятие иммунитета с ПарасюкаГройсман выступил за снятие иммунитета с Парасюка
ЦИАКР рекомендует Украине игнорировать предложение Путина о передаче вооружений из КрымаЦИАКР рекомендует Украине игнорировать предложение Путина о передаче вооружений из Крыма
К коррупции в Миграционной службе причастны сотрудники СБУ - САПК коррупции в Миграционной службе причастны сотрудники СБУ - САП
К схемам о коррупции в Госмиграции могут быть причастны суды - НАБУК схемам о коррупции в Госмиграции могут быть причастны суды - НАБУ
«Пусть приедут и заберут»: Путин готов передать Украине военные корабли и самолеты из Крыма«Пусть приедут и заберут»: Путин готов передать Украине военные корабли и самолеты из Крыма
Мингарелли: В Украине должен быть срочно создан Антикоррупционный судМингарелли: В Украине должен быть срочно создан Антикоррупционный суд
Американское летальное оружие уже в Украине: полк "Азов" использует ручные гранатометы PSRL-1Американское летальное оружие уже в Украине: полк "Азов" использует ручные гранатометы PSRL-1
Папа Франциск призвал международное сообщество помнить о войне в УкраинеПапа Франциск призвал международное сообщество помнить о войне в Украине
Фюрер РФ сделал куратора сепаратистов в Украине госсоветником РФФюрер РФ сделал куратора сепаратистов в Украине госсоветником РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости