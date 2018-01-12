Янукович, Азаров и Поклонская попали в список друзей фюрера РФ в новых санкциях США

РоSSийский политик Олег Митволь утверждает, что в его распоряжении есть список фигурантов – физических и юридических лиц – так называемого "кремлевского доклада": высокопоставленных роSSийских чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству РоSSии, которые могут попасть под санкции США . Среди них – Виктор Янукович и Николай Азаров.

Об этом сообщает " Дождь ".

Митволь в разговоре с Дождем утверждает, что список предоставил его источник во внешнеполитических кругах. Митволь отметил, что обеспокоен ситуацией, поскольку является вкладчиком Сбербанка, а он попал в список. Теперь банку могут закрыть возможность заимствования, переводы денег или обслуживание карт, пересказывает Митволь слова своего источника. Но для этого требуется решение американского казначейства.

При этом Митволь подчеркивает, что этот вариант списка не окончательный, он был составлен неделю назад. В будущем он может быть расширен.

Всего в предоставленном Митволем списке 568 лиц, значительную часть из них занимают крупные банки и их дочерние предприятия. Также в списке много государственных нефтегазовых компаний, компании, связанные с промышленностью и обороной.

В списке много людей, которые ранее уже попадали под санкции США , а также тех, кто связан с конфликтом в Украине. Речь идет о бывшем президенте Украины Викторе Януковиче, его сыне Александре и бывшем премьер-министре Украины Николае Азарове. Также в список попал Виктор Медведчук, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа".

Среди физических лиц много тех, кого ранее связывали с Владимиром Путиным. Например, Петр Колбин. Также там представлены Ротенберги – Аркадий, Борис и Роман – и Ковальчуки – Кирилл и Юрий.

В списке много чиновников – вице-премьеры Дмитрий Рогозин и Дмитрий Козак, советник президента Сергей Глазьев. Также всписок попали члены роSSийского парламента: спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, депутат Наталья Поклонская.

Источник газеты, близкий к Госдепартаменту, уточнил, что работу над новыми персональными санкциями завершат не позднее 29 января 2017 года. Официально о россиянах, которые попадут в новый "черный список", не сообщалось. В Минфине США сообщили, что новые санкции представят в ближайшем будущем.

Появление нового "черного списка" обусловлено законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", соответствующие поправки в него приняли летом 2017 года. Они обязали органы исполнительной власти США предоставить к концу января 2018 года список людей, приближенных к президенту Путину. Ожидается, что в отношении россиян, попавших в список, введут персональные санкции.