В Африканском союзе возмутились словами Трампа о "грязных дырах"
"Такое заявление наносит ущерб нашим общим глобальным ценностям".
Африканский союз "откровенно встревожен" заявлением президента США Дональда Трампа, в котором он назвал некоторые страны Африки "грязными дырами".
Об этом сообщает The Associated Press.
"Учитывая исторические реалии того, сколько африканцев прибыло в Соединенные Штаты в качестве рабов, это заявление идет наперекор всем общепринятым моделям поведения и обычаям, - заявила АР представитель Африканского союза Эбба Калондо. - Это особенно удивляет, так как США остаются глобальным примером того, как миграция породила нацию, основанную на сильных ценностях разнообразия и возможностей".
"Мы считаем, что такое заявление наносит ущерб нашим общим глобальным ценностям в отношении разнообразия, прав человека и взаимопонимания", - добавила Калондо.
Напомним, что Трамп, отказываясь от соглашения по защите мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки, назвал некоторые африканские страны "грязными дырами". По мнению Трампа, США должны принимать больше мигрантов из таких стран, как Норвегия.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
12.01.2018 11:41
12.01.2018 11:42