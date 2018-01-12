В Африканском союзе возмутились словами Трампа о "грязных дырах"

"Такое заявление наносит ущерб нашим общим глобальным ценностям".

Африканский союз "откровенно встревожен" заявлением президента США Дональда Трампа, в котором он назвал некоторые страны Африки "грязными дырами".

Об этом сообщает The Associated Press.

"Учитывая исторические реалии того, сколько африканцев прибыло в Соединенные Штаты в качестве рабов, это заявление идет наперекор всем общепринятым моделям поведения и обычаям, - заявила АР представитель Африканского союза Эбба Калондо. - Это особенно удивляет, так как США остаются глобальным примером того, как миграция породила нацию, основанную на сильных ценностях разнообразия и возможностей".

"Мы считаем, что такое заявление наносит ущерб нашим общим глобальным ценностям в отношении разнообразия, прав человека и взаимопонимания", - добавила Калондо.

Напомним, что Трамп, отказываясь от соглашения по защите мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки, назвал некоторые африканские страны "грязными дырами". По мнению Трампа, США должны принимать больше мигрантов из таких стран, как Норвегия.


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