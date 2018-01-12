Украина и Румыния разработают документ по имплементации языковых норм закона об образовании

Климкин и Мелешкану обсудили актуальные вопросы повестки дня межгосударственных отношений.

Украина и Румыния разработают документ по имплементации языковых норм закона об образовании
Павел Климкин и Теодор Мелешкану
Фото: mfa.gov.ua

Украина и Румыния договорились разработать документ по имплементации языковых норм закона "Об образовании".

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел по итогам встречи Павла Климкина и Теодора Мелешкану в Черновцах.

"Руководители внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы повестки дня украинско-румынских межгосударственных отношений. Сторонами достигнута договоренность разработать совместный документ по имплементации нового закона Украины "Об образовании", в частности его 7 статьи, касающейся использования языков в учебном процессе", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2017 года Климкин посетил Бухарест и провел встречу с Мелешкану. По итогам встречи он отметил ,что Румыния демонстрирует готовность к диалогу с Украиной по закону об образовании.


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