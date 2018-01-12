В Германии завершились переговоры по формированию "большой коалиции" (Обновлено)

Встреча лидеров трех партий продлилась более 24 часов.

На продолжающихся уже более суток предварительных консультациях по формированию в Германии правительственной коалиции между консерваторами и социал-демократами достигнут прорыв.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает целый ряд информационных агентств и изданий, передает Deutsche Welle.

При этом никаких подробностей по существу переговоров не приводится.

В совещании участвуют председатели Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии, а также руководители фракций этих партий в бундестаге. Достигнутый результат должен быть утвержден переговорными командами трех политических объединений. Лидеры ХДС, ХСС и СДПГ Ангела Меркель, Хорст Зеехофер и Мартин Шульц намерены предложить своим партиям приступить к официальным коалиционным переговорам.

Обновлено: Лидеры ХДС, ХСС и СДПГ договорились о формировании "большой коалиции", сообщает "Укринформ".

"Мы вступаем в коалиционные переговоры с целью формирования стабильного правительства", - заявила лидер ХДС Ангела Меркель.

Она отметила, что проведены интенсивные, честные, очень глубокие зондирующие переговоры. "Мы серьезно будем работать в этом законодательном периоде над тем, чтобы и через 10-15 лет людям было хорошо жить в этой стране", - сказала она.

Глава ХСС Хорст Зеехофер проинформировал, что его однопартийцы единогласно одобрили принятый по итогам переговоров документ. В понедельник, 15 января, он будет обсуждаться на заседании руководства партии, однако это ничего не изменит в плане решения.

При этом отмечается, что В отличие от ХСС и ХДС, которая также единогласно согласилась с положениями 28-страничного документа, в СДПГ решение руководства партий еще должен утвердить съезд, который назначен на 21 января. В этой партии сильны голоса, выступающие против новой черно-красной коалиции. Меркель в этой связи заявила, что будет "с уважением ожидать решения партийного съезда".

По словам председателя СДПГ Мартина Шульца, записанное в итоговом документе - не пустые слова, "не риторика", партии серьезно имеют это в виду и заверил, что будет просить съезд поддержать решение руководства по началу переговоров о формировании правительства. При этом он также подтвердил решение "вступить в коалиционные переговоры", поблагодарив другие партии за "честный и конструктивный дух переговоров".

Предварительные переговоры, начатые 7 января, должны были завершиться вечером четверга, однако длились до утра пятницы. Наиболее сложными темами были финансовая и миграционная политика.