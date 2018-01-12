Украина открывает 10 визовых центров в 8 странах

Центры начнут работу 15 января.

Украина открывает 10 визовых центров в 8 странах
Фото: depositphotos.com/Rashevskiy

Новые 10 украинских визовых центров начнут свою работу в восьми странах мира с 15 января текущего года.

Об этом сообщает в Фейсбуке Департамент консульской службы Министерства иностранных дел.

"15 января 2018 года начнут работу 10 украинских визовых центров за рубежом, которые будут предоставлять услуги иностранцам по приему ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину", - говорится в сообщении.

В частности, визовые центры открываются в Анголе (г.Луанда), Египте (г.Каир), Индии (г.Дели), Китае (города Пекин, Гуанчжоу и Шанхай), Ливане (г.Бейрут), Марокко (г.Рабат), Нигерии (г.Абуджа), Тунисе (г.Тунис). Отмечается, что центры будут функционировать в тесном взаимодействии с зарубежными дипломатическими учреждениями Украины в этих государствах.

"Иностранцы смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном для них формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенной комфортности)", - говорится в сообщении.

"Необходимо отметить, что на центры возлагается только техническое сопровождение визовых досье и оказания содействия заявителям, а непосредственное принятие решений об оформлении отказе в оформлении виз осуществлять, как и раньше, консулы Украины", - добавили в МИДе.

Напомним, в 2018 году МИД планирует ввести электронную визу для иностранцев и систему "ДРУГ" для украинцев за рубежом.


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