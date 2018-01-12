В Чехии проходят президентские выборы
В Чехии сегодня стартуют президентские выборы.
В Чехии сегодня стартуют президентские выборы.
Как сообщает агентство "Укринформ", за пост главы государства будут бороться девять кандидатов.
Большинство экспертов считают, что наибольшие шансы на победу у действующего главы государства Милоша Земана, отмечает агентство.
Второе место, согласно данным соцопросов, занимает Иржи Драгошем, ранее возглавлявший Академию наук Чехии.
В случае, если президента не удастся выбрать с первой попытки, будет назначен второй тур, который пройдет через две недели.
Традиционно выборы в Чешской Республике проходят два дня. 12 января участки откроются в 14:00, проголосовать можно до 22:00. В субботу отдать свой голос можно будет с 08:00 до 14:00.
Президент выполняет в парламентской республике, каковой является и Чехия, преимущественно представительские функции.
Как сообщалось накануне, пророSSийский Земан лидирует в предвыборной кампании.
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12.01.2018 11:39