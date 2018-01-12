В Чехии проходят президентские выборы

В Чехии сегодня стартуют президентские выборы.

Милош Земан Фото: http://kenyadailyeye.jibostudios.com

В Чехии сегодня стартуют президентские выборы.

Как сообщает агентство "Укринформ", за пост главы государства будут бороться девять кандидатов.

Большинство экспертов считают, что наибольшие шансы на победу у действующего главы государства Милоша Земана, отмечает агентство.

Второе место, согласно данным соцопросов, занимает Иржи Драгошем, ранее возглавлявший Академию наук Чехии.

В случае, если президента не удастся выбрать с первой попытки, будет назначен второй тур, который пройдет через две недели.

Традиционно выборы в Чешской Республике проходят два дня. 12 января участки откроются в 14:00, проголосовать можно до 22:00. В субботу отдать свой голос можно будет с 08:00 до 14:00.

Президент выполняет в парламентской республике, каковой является и Чехия, преимущественно представительские функции.

Как сообщалось накануне, пророSSийский Земан лидирует в предвыборной кампании.