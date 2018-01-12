Кабмин отказался от запланированных реформ Фискальной службы и таможни

Инициативы Минфина раскритиковал и. о. главы ГФС Продан.

Кабмин отказался от запланированных реформ Фискальной службы и таможни
Мирослав Продан
Фото: facebook/Мирослав Продан

Кабинет министров отменил прошлогодние постановления о реформировании и реорганизации налоговых и таможенных органов, инициированных Министерством финансов.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

На заседании в четверг, 11 января, было принято решение об отмене постановления об утверждении концепции реформирования системы органов государственной налоговой и таможенной политики, а также постановление о реорганизации территориальных органов Государственной фискальной службы.

Отмененные постановления были приняты 29 марта и 19 июля прошлого года. Они предусматривали создание Межрегиональной таможни и Межрегионального главного управления ГФС. Областные таможни и энергетическую таможню планировалось реорганизовать путем присоединения к Межрегиональной таможне.

Объединенные государственные налоговые инспекции должны были быть присоединены к главным управлениям ГФС в областях, а последние, в свою очередь, вместе с Офисом крупных налогоплательщиков - включены в состав Межрегионального главного управления ГФС.

И. о. главы ГФС Мирослав Продан, а также парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики раскритиковали эти инициативы Министерства финансов, назвав их реализацию невозможной.

В Минфине, в свою очередь, связали критику постановлений с нежеланием руководства ГФС реально реформировать ведомство.

Напомним, ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что ГФС будет реформирована по примеру Национальной полиции.


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