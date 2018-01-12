США планируют блокировать морские пути доставок товаров в КНДР

США планируют блокировать морские пути доставок товаров в КНДР

Соединенные Штаты планируют обсудить меры контроля морских путей в КНДР на предстоящей встрече министров иностранных дел в отношении Северной Кореи.

Об этом заявил директор по политическому планированию Госдепартамента США Брайан Хук, сообщает «УНН» со ссылкой на Deutsche Welle.

«Мы продолжаем изучать все опции для расширения возможности препятствовать движению судов, перевозящих товары в КНДР и из нее, поддерживая тем самым ядерную и ракетную программы Пхеньяна», — заявил Хук.

Он отметил, что такие меры помогли бы отрезать доступ Северной Кореи к ресурсам.

Как сообщалось ранее, КНДР поддерживает полигон в готовности к ядерному испытанию.




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