США планируют блокировать морские пути доставок товаров в КНДР

Соединенные Штаты планируют обсудить меры контроля морских путей в КНДР на предстоящей встрече министров иностранных дел в отношении Северной Кореи.

Об этом заявил директор по политическому планированию Госдепартамента США Брайан Хук, сообщает « УНН » со ссылкой на Deutsche Welle.

«Мы продолжаем изучать все опции для расширения возможности препятствовать движению судов, перевозящих товары в КНДР и из нее, поддерживая тем самым ядерную и ракетную программы Пхеньяна», — заявил Хук.

Он отметил, что такие меры помогли бы отрезать доступ Северной Кореи к ресурсам.