США планируют блокировать морские пути доставок товаров в КНДР
Соединенные Штаты планируют обсудить меры контроля морских путей в КНДР на предстоящей встрече министров иностранных дел в отношении Северной Кореи.
Об этом заявил директор по политическому планированию Госдепартамента США Брайан Хук, сообщает «
«Мы продолжаем изучать все опции для расширения возможности препятствовать движению судов, перевозящих товары в КНДР и из нее, поддерживая тем самым ядерную и ракетную программы Пхеньяна», — заявил Хук.
Он отметил, что такие меры помогли бы отрезать доступ Северной Кореи к ресурсам.
Как сообщалось ранее, КНДР поддерживает полигон в готовности к ядерному испытанию.
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