В мэрию Ирпеня пришли с обысками

Это тридцатый обыск в горсовете за последние три года.

Фото: facebook.com/Володимир-Карплюк

Прокуратура Киевской области проводит обыск в мэрии Ирпеня, сообщил мэр города Владимир Карплюк в фейсбуке.

"Сейчас в помещении Ирпенского городского совета обыск - первый в этом году и тридцатый за последние три года. По указанию одиозного Киевского областного прокурора Дмитрия Чибисова «ищут» документы, которые горсовет уже трижды предоставлял правоохранителям в ответ на их запросы", - отметил он.

По утверждению Карплюка, Чибисов хочет обложить Ирпень данью.

Напомним, в декабре прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов сообщил о подозрении мэру Ирпеня Владимиру Карплюку. Ему инкриминируют уголовные преступления, предусмотренные ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.4 ст.28 и ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом, совершенное в составе преступной организации), ч.4 ст.28 и ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство, совершенное в составе преступной организации), ч.4 ст.28 и ч.3 ст.358 (подделка документов, совершенная в составе преступной организации), ч.4 ст.28 и ч.1 ст.366 (служебный подлог, совершенный в составе преступной организации) Уголовного кодекса.

По версии прокуратуры, в состав преступной организации входили также два его заместителя и другие неуказанные лица. Дело касается хищение бюджетных средств и земель на территории Ирпеня на десятки миллионов гривен.

Карплюк в декларации за 2015 год указал, что владеет 67 квартирами.