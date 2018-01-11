НАБУ вважає, що зампрокурора Франківщини приховав мільйон від готельного бізнесу дружини в Яремче
Національне антикорупційне бюро України підозрює першого заступника прокурора Івано-Франківської області Володимира Торованина у декларуванні недостовірної інформації. Про це
Кримінальне провадження було
«Автомайдан» з’ясував, що один з двох задекларованих прокурором будинків у місті Яремче насправді є готелем під назвою «Садиба Бойківчанка».
Згідно з інформацією туристичних сайтів, цей готель побудовано у 2008 році, містить 7 номерів різного класу. Вартість проживання коливається від 500 до 1000 грн. на добу в залежності від класу номера та сезону відпочинку. Додатковими послугами, які забезпечують господарі, є сауна та організація екскурсій.
Громадська організація з’ясувала, що підприємницьку діяльність у готелі
У рамках кримінального провадження правоохоронці
Детективи НАБУ підозрюють, що Володимир Торованин міг відчужити або передати не задекларовані кошти на користь сторонніх осіб чи сховати у банківських комірках, відкритих на підставних осіб, а можливо, вкласти ці кошти в нерухоме та рухоме майно, яке оформлено на друзів чи знайомих.
Під час обшуків правоохоронці вилучили з будинку Торованина відеореєстратор, зарядний пристрій до нього, інструкцію з паролем та логіном. Детективи НАБУ просили накласти арешт на це майно, яке може довести, що один з житлових будинків використовувався родиною Торованина як готель і приносив не задекларований додатковий прибуток. Суд задовольнив клопотання.
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