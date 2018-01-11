ФБР будет предупреждать американские компании и общественность о роSSийском вмешательстве

Парламентские выборы в США пройдут в этом году.

Штаб-квартира ФБР

Федереальное бюро расследований (ФБР) США будет предупреждать компании и общественность в США о попытках РоSSии и других стран использовать дезинформацию и социальные сети для вмешательства в предстоящие выборы.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных собеседников в правоохранительных органах США .

Отмечается, что такую работу будет вести подразделение ФБР, отслеживающее иностранное влияние на политику в США . О создании этой структуры сообщалось в конце 2017 года, однако ранее не было известно, чем именно оно будет заниматься, отмечает агентство.

Глава нового подразделения Джефри Триколи заявил, что цель его работы - "пролить свет" на попытки вмешательства. При этом решение о том, что делать с полученной информацией, компании и общественность должны будут принимать самостоятельно. "Мы здесь - не для того, чтобы быть полицией мыслей", - сказал Триколи.

Пока неясно, как именно новый отдел ФБР будет бороться с возможным вмешательством в парламентские выборы в США , которые пройдут в этом году, однако подход спецслужбы "контрастирует с тем, как бюро отнеслось к роSSийскому вмешательству в выборы 2016 года", пишет Bloomberg. Тогда ФБР хранило молчание на протяжении предвыборной кампании и выступило с заявлением по поводу действий Москвы лишь до месяц до выборов.

В январе 2017 года - через два месяца после голосования - американские спецслужбы опубликовали доклад, в котором сообщалось о попытках РоSSии повлиять на выборы с целью помочь Дональду Трампу одержать победу над Хиллари Клинтон. Сам Трамп заявления о связях с Россией опровергает. В рамках расследования, которое проводит Конгресс США , показания дали представители крупных американских социальных сетей, включая Facebook и Twitter . Facebook, в частности, сообщила, что обнаружила связанные с Россией аккаунты, владельцы которых пытались повлиять на избирателей в США . Социальная сеть заявила о намерении предотвратить подобные действия в будущем.