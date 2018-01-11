Родственников задержанного в Чечне главы правозащитной организации "Мемориал" выгнали из дома

Госдепартамент США призвал власти Чечни "немедленно" освободить задержанного правозащитника.

Оюб Титиев Фото: novayagazeta.ru

Сотрудники Курчалоевского районного отдела МВД по Чеченской Республике выгнали из дома родственников задержанного руководителя правозащитной организации "Мемориал" в Грозном Оюба Титиева.

Об этом сообщается на сайте "Мемориала".

По информации центра, 10 января полицейские ворвались в дом Титиева в селе Курчалой. Его детей и жены в этот момент в доме не было, там находились женщины из семьи его брата Якуба. Полицейские сказали, что ищут сына правозащитника Бекхана Титиева и Якуба. "Узнав, что обоих в тот момент в Курчалое не было, полицейские пришли в ярость", - пишет "Мемориал". Полицейские сказали, что если 11 января Бекхан и Якуб не придут к участковому, то родственников ждут "серьезные неприятности", сообщает центр. Причины, по которым их разыскивают, не уточняются.

"Затем полицейские выгнали всех женщин на улицу, заперли дом Оюба Титиева и ушли, забрав с собой ключи", - говорится в сообщении.

Оюба Титиева задержали в Чечне 9 января, поводом стала найденная в его автомобиле марихуана. Сам Титиев отрицает свою вину. Как сообщает центр, угрозами родственникам полицейские пытались склонить правозащитника к самооговору. На него завели дело по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотиков без цели сбыта (ч.2 ст. 228 УК РФ). Уголовное дело, заведенное на Титиева, в центре связали с его правозащитной деятельностью.

Как ранее рассказывали в "Мемориале", 9 января Титиева задержали, когда он проезжал недалеко от села Курчалой. По словам родственников, он поехал к другу в село Майртуп, а затем собирался в Грозный. Друг Титиева подождал его чуть более часа и затем направился к мосту над рекой Хумык, которая расположена между Курчалоем и Майртупом. Там он увидел порядка шести человек в форме сотрудников ДПС. Рядом с ними была машина спецназначения и машина Титиева.

В пресс-службе главного управления МВД по Чечне заявили, что в автомобиле правозащитника нашли "полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов".

"Мемориал" обратился к омбудсмену РоSSии Татьяне Москальковой и в Совет по правам человека при президенте РФ . СПЧ, в свою очередь, обратился в Следственный комитет с просьбой провести доследственную проверку задержания Титиева. Глава СПЧ Михаил Федотов в письме отметил, что наркотики правозащитнику могли подбросить.

Кроме того, Госдепартамент США призвал руководство республики "немедленно" освободить задержанного руководителя чеченского "Мемориала". Обеспокоенность в связи с этим также выразили МИД Германии и омбудсмен при правительстве ФРГ Бэрбель Кофлер.