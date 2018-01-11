Родственников задержанного в Чечне главы правозащитной организации "Мемориал" выгнали из дома

Госдепартамент США призвал власти Чечни "немедленно" освободить задержанного правозащитника.

Родственников задержанного в Чечне главы правозащитной организации
Оюб Титиев
Фото: novayagazeta.ru

Сотрудники Курчалоевского районного отдела МВД по Чеченской Республике выгнали из дома родственников задержанного руководителя правозащитной организации "Мемориал" в Грозном Оюба Титиева.

Об этом сообщается на сайте "Мемориала".

По информации центра, 10 января полицейские ворвались в дом Титиева в селе Курчалой. Его детей и жены в этот момент в доме не было, там находились женщины из семьи его брата Якуба. Полицейские сказали, что ищут сына правозащитника Бекхана Титиева и Якуба. "Узнав, что обоих в тот момент в Курчалое не было, полицейские пришли в ярость", - пишет "Мемориал". Полицейские сказали, что если 11 января Бекхан и Якуб не придут к участковому, то родственников ждут "серьезные неприятности", сообщает центр. Причины, по которым их разыскивают, не уточняются.

"Затем полицейские выгнали всех женщин на улицу, заперли дом Оюба Титиева и ушли, забрав с собой ключи", - говорится в сообщении.

Оюба Титиева задержали в Чечне 9 января, поводом стала найденная в его автомобиле марихуана. Сам Титиев отрицает свою вину. Как сообщает центр, угрозами родственникам полицейские пытались склонить правозащитника к самооговору. На него завели дело по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотиков без цели сбыта (ч.2 ст. 228 УК РФ). Уголовное дело, заведенное на Титиева, в центре связали с его правозащитной деятельностью.

Как ранее рассказывали в "Мемориале", 9 января Титиева задержали, когда он проезжал недалеко от села Курчалой. По словам родственников, он поехал к другу в село Майртуп, а затем собирался в Грозный. Друг Титиева подождал его чуть более часа и затем направился к мосту над рекой Хумык, которая расположена между Курчалоем и Майртупом. Там он увидел порядка шести человек в форме сотрудников ДПС. Рядом с ними была машина спецназначения и машина Титиева.

В пресс-службе главного управления МВД по Чечне заявили, что в автомобиле правозащитника нашли "полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов".

"Мемориал" обратился к омбудсмену РоSSии Татьяне Москальковой и в Совет по правам человека при президенте РФ. СПЧ, в свою очередь, обратился в Следственный комитет с просьбой провести доследственную проверку задержания Титиева. Глава СПЧ Михаил Федотов в письме отметил, что наркотики правозащитнику могли подбросить.

Кроме того, Госдепартамент США призвал руководство республики "немедленно" освободить задержанного руководителя чеченского "Мемориала". Обеспокоенность в связи с этим также выразили МИД Германии и омбудсмен при правительстве ФРГ Бэрбель Кофлер.

Напомним, что в декабре 2016 года "Мемориал" был внесен в РФ в реестр некоммерческих организаций - "иностранных агентов".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Бывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в КиевеБывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в Киеве
Морги Донецка переполнены: жена Захарченко травит боевиков "элитной" водкойМорги Донецка переполнены: жена Захарченко травит боевиков "элитной" водкой
Геращенко обнародовал подробности раскрытия убийства НоздровскойГеращенко обнародовал подробности раскрытия убийства Ноздровской
Президента Молдавии Игоря Додона в третий раз отстранили с постаПрезидента Молдавии Игоря Додона в третий раз отстранили с поста
В Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякамВ Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякам
Блок рекламы


Похожие новости
Иранские спецслужбы провели аресты причастных к организации протестовИранские спецслужбы провели аресты причастных к организации протестов
Заместитель главы Нацполиции получил от отца дорогую машинуЗаместитель главы Нацполиции получил от отца дорогую машину
Оккупанты обыскали два дома крымских татар в СимферополеОккупанты обыскали два дома крымских татар в Симферополе
Главы МИД Германии и Украины отложили поездку на ДонбассГлавы МИД Германии и Украины отложили поездку на Донбасс
РоSSия отпустила задержанного в Москве ветерана АТО
Суд отпустил замглавы горсовета Запорожья под залогСуд отпустил замглавы горсовета Запорожья под залог
Суд закрыл дело главы Госуправления делами при ЮщенкоСуд закрыл дело главы Госуправления делами при Ющенко
Новогодние каникулы главы МВД: Аваков улетел на отдых в ИталиюНовогодние каникулы главы МВД: Аваков улетел на отдых в Италию
Суд взял под домашний арест замглавы Запорожской ОГАСуд взял под домашний арест замглавы Запорожской ОГА
Гройсман потребовал отставки главы "Укроборонпрома"Гройсман потребовал отставки главы "Укроборонпрома"
Последние новости
Подгружаем последние новости