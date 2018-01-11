Родственников задержанного в Чечне главы правозащитной организации "Мемориал" выгнали из дома
Госдепартамент США призвал власти Чечни "немедленно" освободить задержанного правозащитника.
Сотрудники Курчалоевского районного отдела МВД по Чеченской Республике выгнали из дома родственников задержанного руководителя правозащитной организации "Мемориал" в Грозном Оюба Титиева.
Об этом сообщается на сайте "Мемориала".
По информации центра, 10 января полицейские ворвались в дом Титиева в селе Курчалой. Его детей и жены в этот момент в доме не было, там находились женщины из семьи его брата Якуба. Полицейские сказали, что ищут сына правозащитника Бекхана Титиева и Якуба. "Узнав, что обоих в тот момент в Курчалое не было, полицейские пришли в ярость", - пишет "Мемориал". Полицейские сказали, что если 11 января Бекхан и Якуб не придут к участковому, то родственников ждут "серьезные неприятности", сообщает центр. Причины, по которым их разыскивают, не уточняются.
"Затем полицейские выгнали всех женщин на улицу, заперли дом Оюба Титиева и ушли, забрав с собой ключи", - говорится в сообщении.
Оюба Титиева задержали в Чечне 9 января, поводом стала найденная в его автомобиле марихуана. Сам Титиев отрицает свою вину. Как сообщает центр, угрозами родственникам полицейские пытались склонить правозащитника к самооговору. На него завели дело по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотиков без цели сбыта (ч.2 ст. 228 УК РФ). Уголовное дело, заведенное на Титиева, в центре связали с его правозащитной деятельностью.
Как ранее рассказывали в "Мемориале", 9 января Титиева задержали, когда он проезжал недалеко от села Курчалой. По словам родственников, он поехал к другу в село Майртуп, а затем собирался в Грозный. Друг Титиева подождал его чуть более часа и затем направился к мосту над рекой Хумык, которая расположена между Курчалоем и Майртупом. Там он увидел порядка шести человек в форме сотрудников ДПС. Рядом с ними была машина спецназначения и машина Титиева.
В пресс-службе главного управления МВД по Чечне заявили, что в автомобиле правозащитника нашли "полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов".
"Мемориал" обратился к омбудсмену РоSSии Татьяне Москальковой и в Совет по правам человека при президенте РФ. СПЧ, в свою очередь, обратился в Следственный комитет с просьбой провести доследственную проверку задержания Титиева. Глава СПЧ Михаил Федотов в письме отметил, что наркотики правозащитнику могли подбросить.
Кроме того, Госдепартамент США призвал руководство республики "немедленно" освободить задержанного руководителя чеченского "Мемориала". Обеспокоенность в связи с этим также выразили МИД Германии и омбудсмен при правительстве ФРГ Бэрбель Кофлер.
Напомним, что в декабре 2016 года "Мемориал" был внесен в РФ в реестр некоммерческих организаций - "иностранных агентов".
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