ГПУ отказалась подтверждать подлинность попавшего в СМИ приговора о спецконфискации
"Документ не имеет ни подписей, ни печатей".
Генеральная прокуратура Украины не может ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность текста приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года о спецконфискации $1,5 млрд преступной организацией бывшего президента Украины Виктора Януковича, обнародованного телеканалом Al Jazeera.
"Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть тот документ, который был обнародован в результате расследования Al Jazeera. Обращаю ваше внимание на то, что указанный документ не имеет ни подписей, ни печатей", - сказал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".
По его словам, документ проверят на подлинность компетентные органы.
Напомним, 10 января 2018 года Al Jazeera обнародовала 95-страничный текст приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года, который был засекречен как содержащий государственную тайну.
По мнению ряда наблюдателей, официальное подтверждение подлинности документа даст возможность юрлицам, у которых были конфискованы деньги, обжаловать приговор в международных судах.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
11.01.2018 10:12
11.01.2018 11:12