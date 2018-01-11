ГПУ отказалась подтверждать подлинность попавшего в СМИ приговора о спецконфискации

"Документ не имеет ни подписей, ни печатей".

ГПУ отказалась подтверждать подлинность попавшего в СМИ приговора о спецконфискации
Фото: ГПУ

Генеральная прокуратура Украины не может ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность текста приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года о спецконфискации $1,5 млрд преступной организацией бывшего президента Украины Виктора Януковича, обнародованного телеканалом Al Jazeera.

"Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть тот документ, который был обнародован в результате расследования Al Jazeera. Обращаю ваше внимание на то, что указанный документ не имеет ни подписей, ни печатей", - сказал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, документ проверят на подлинность компетентные органы.

Напомним, 10 января 2018 года Al Jazeera обнародовала 95-страничный текст приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года, который был засекречен как содержащий государственную тайну.

По мнению ряда наблюдателей, официальное подтверждение подлинности документа даст возможность юрлицам, у которых были конфискованы деньги, обжаловать приговор в международных судах.


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