В США представили проект закона по отмене «грин-карт»

Республиканцы в конгрессе США представили проект нового закона об иммиграции, который, в числе прочего, ограничивает воссоединение семей и отменяет лотерею «грин-карт».

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Deutsche Welle.

Законопроект под названием «Акт, обеспечивающий будущее Америки» должен также обеспечить финансирование строительства заградительной стены на границе с Мексикой.

По словам председателя комитета палаты представителей конгресса США по вопросам юстиции Боба Гудлатта, проект закона предусматривает усиление охраны границ, отмену лотереи «грин-карт» и ограничения в сфере воссоединения семей.

Он добавил, что проект нового иммиграционного законодательства также предусматривает меры против так называемых городов-убежищ, которые отказываются юридически преследовать нелегальных мигрантов. В документе, однако, не содержится специальных правил по предоставлению американского гражданства так называемым «мечтателям» - лицам, которые нелегально въехали в США в возрасте до 16 лет и впоследствии получили там образование и работу.

Наблюдатели отмечают, что у предложенного ныне проекта иммиграционного законодательства почти нет шансов протий через Конгресс без поправок. Даже если этот документ будет принят палатой представителей, он может быть отвергнут в сенате, где для его одобрения потребуется поддержка не менее девяти демократов.