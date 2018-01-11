В США представили проект закона по отмене «грин-карт»
Республиканцы в конгрессе США представили проект нового закона об иммиграции, который, в числе прочего, ограничивает воссоединение семей и отменяет лотерею «грин-карт».
Об этом
Законопроект под названием «Акт, обеспечивающий будущее Америки» должен также обеспечить финансирование строительства заградительной стены на границе с Мексикой.
По словам председателя комитета палаты представителей конгресса США по вопросам юстиции Боба Гудлатта, проект закона предусматривает усиление охраны границ, отмену лотереи «грин-карт» и ограничения в сфере воссоединения семей.
Он добавил, что проект нового иммиграционного законодательства также предусматривает меры против так называемых городов-убежищ, которые отказываются юридически преследовать нелегальных мигрантов. В документе, однако, не содержится специальных правил по предоставлению американского гражданства так называемым «мечтателям» - лицам, которые нелегально въехали в США в возрасте до 16 лет и впоследствии получили там образование и работу.
Наблюдатели отмечают, что у предложенного ныне проекта иммиграционного законодательства почти нет шансов протий через Конгресс без поправок. Даже если этот документ будет принят палатой представителей, он может быть отвергнут в сенате, где для его одобрения потребуется поддержка не менее девяти демократов.
Напомним, в Еврокомиссии призвали как можно скорее решить вопрос миграционной политики ЕС.
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11.01.2018 10:13