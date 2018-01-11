Глава "Пациентов Украины" стала заместителем министра здравоохранения
Она будет отвечать за направления евроинтеграции и закупок лекарственных средств.
Исполнительный директор благотворительного фонда "Пациенты Украины" Ольга Стефанишина 11 января была назначена на должность заместителя министра здравоохранения. Она будет отвечать за направления евроинтеграции и закупок лекарственных средств.
Об этом сообщила и.о. министра Ульяна Супрун.
"Ольга Стефанишина имеет большой опыт работы в сфере здравоохранения. Она долгое время занималась борьбой за права пациентов и активно поддерживала медицинскую реформу. Ольга является соучредителем и исполнительным директором БФ Пациенты Украины, а также эксперткой Реанимационного пакета реформ. Она является соавтором закона о международных закупках лекарственных средств, который позволил побороть коррупцию в этой области и экономить бюджетные средства", - написала Супрун в фейсбуке.
Напомним, в августе 2017 года с должности замминистра здравоохранения по вопросам евроинтеграции была уволена Оксана Сивак.
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