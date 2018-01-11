Парламент Чехии не проголосовал за отставку правительства Бабиша

В среду, 10 января, нижняя палата парламента Чехии так и не проголосовала за выражение недоверия правительству меньшинства премьер-министра страны Андрея Бабиша.

Об этом сообщает издание Ceske Noviny .

Как отмечает издание, комитет по иммунитету планирует провести еще одно слушание во вторник утром, 16 января.

Также сообщается, что обсуждение, посвященное правительству Бабиша, продолжалось весь день с перерывами.

Бывшие правительственные коллеги Бабиша, Любомир Заоралек (CSSD) и Павел Беллобрадек (KDU-CSL), сказали, что нынешнее правительство Бабиша, без доверия палаты депутатов, будет находиться у власти в течение нескольких месяцев.

Напомним, 7 декабря в Праге прошла церемония приведения к присяге в качестве премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Тогда Бабиш уверял, что у его правительства есть ряд преимуществ. «Наше правительство будет иметь преимущество, так как оно является командой и борется с коррупцией», - сказал он.