Парламент Чехии не проголосовал за отставку правительства Бабиша
В среду, 10 января, нижняя палата парламента Чехии так и не проголосовала за выражение недоверия правительству меньшинства премьер-министра страны Андрея Бабиша.
Об этом сообщает издание
Как отмечает издание, комитет по иммунитету планирует провести еще одно слушание во вторник утром, 16 января.
Также сообщается, что обсуждение, посвященное правительству Бабиша, продолжалось весь день с перерывами.
Бывшие правительственные коллеги Бабиша, Любомир Заоралек (CSSD) и Павел Беллобрадек (KDU-CSL), сказали, что нынешнее правительство Бабиша, без доверия палаты депутатов, будет находиться у власти в течение нескольких месяцев.
Напомним, 7 декабря в Праге прошла церемония приведения к присяге в качестве премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Тогда Бабиш уверял, что у его правительства есть ряд преимуществ. «Наше правительство будет иметь преимущество, так как оно является командой и борется с коррупцией», - сказал он.
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