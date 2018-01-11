Онищенко хочет отсудить у Al Jazeera $20 миллионов

Александр Онищенко подал в суд на Al Jazeera за якобы ложное расследование о «деньгах Януковича».

Об этом он сообщил в Facebook.

«Что есть? Судебный иск на компанию Al Jazeera на $20 млн — за лживую информацию представленную в сюжете и мне нанесение репутационного ущерба», — написал разыскиваемый в Украине нардеп.

Он судится из-за расследования, в котором речь идет о приобретении Александром Онищенко и бизнесменом Павлом Фуксом у Сергея Курченко компании, владеющей $160 млн замороженных активов экс-президента Виктора Януковича.

Онищенко продолжает заявлять, что не имеет никакого отношения к «деньгам Януковича».

По его словам, опубликованный вариант договора между Онищенко и Фуксом от сентября 2015 года «никем не подписан»: «Al Jazeera опубликовала неподписанный вариант договора, в котором прописано предположение купить по дисконту за 30 млн (включая оценку стоимости самолета)… Умышленная манипуляция, чтобы у читателя сложилось впечатление, что соглашение уже тогда состоялась. А это неправда».

Также Онищенко утверждает, что «НАБУ работает в связке с Al Jazeera».

«Журналисты приезжали ко мне каждые три месяца, вели светские беседы о спорте, о коррупции в Украине, а в сюжете «нарезали» то, что удобно было по контексту», — написал он.