Военные сбили второй беспилотник на Донбассе с начала перемирия

Пролеты БПЛА в штабе АТО расценивают как грубые нарушения.

Военные сбили второй беспилотник на Донбассе с начала перемирия
Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10"
Фото: Пресс-служба ГПСУ

С 23 декабря, когда началось новогодне-рождественское перемирие на Донбассе, украинские подразделения противовоздушной обороны уже сбили второй вражеский беспилотник.

"10 января около 21.23 средствами радиоэлектронной борьбы был обнаружен беспилотный летательный аппарат противника, вероятно типа "Орлан 10". Вражеский беспилотник осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Горловка - Артемово - Курдюмовка - Очеретино. После подтверждения работы беспилотника радиолокационными средствами ПВО, около 23:40 цель была уничтожена огневым подразделением противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", - сообщает штаб АТО.

В ночь на четверг на донецком и приморском направлении были зафиксированы разведывательные полеты еще двух вражеских БПЛА, добавили в штабе.

Эти факты там расценивают как грубые нарушения роSSийско-оккупационными войсками новогодне-рождественского перемирия и Минских договоренностей.

Напомним, 28 декабря 2017 года был сбит роSSийский беспилотник типа "Орлан 10", который осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Зайцево - Кодыма - Семигорье.


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