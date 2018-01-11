В США рассматривают возможность возвращения к Парижскому соглашению по климату

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна может вновь присоединиться к Парижскому соглашению по климату.

Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг, сообщает BBCNews .

"Парижское соглашение по климату было очень несправедливо по отношению к США . Нам было очень сложно заниматься бизнесом. Это унесло много наших ценных активов. Но мы, вероятно, можем вернуться, если условия будут более справедливыми по отношению к нам", — сказал американский лидер.

Напомним, Парижское соглашение по климату − первое мировое климатическое соглашение, определяющее план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно было подписано 22 апреля 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке представителями 174 государств, включая Украину (текст документа был утвержден 12 декабря 2015 года в Париже во время работы 21-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата).

Соглашение вступило в действие в ноябре 2016 года, поскольку не менее 55 стран, на долю которых приходится в совокупности как минимум 55% общих глобальных выбросов парниковых газов, сдали на хранение свои документы о ратификации. Парижская хартия была открыта для подписания до 21 апреля 2017 года.

Цель соглашения прописана в статье 2, а именно: она направлена на укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата в контексте устойчивого развития и усилий по искоренению нищеты. Страны-подписанты должны способствовать сдерживанию прироста глобальной средней температуры в пределах "намного ниже" 2°С и ограничению роста температуры до 1,5°С. Кроме того, они должны "как можно скорее достичь глобального пика выбросов парниковых газов", при этом учитывается, что для развитых стран будет необходимо более длительное время. Каждое государство само определяет для себя обязательства по уровню выбросов парниковых газов и должно пересматривать их раз в пять лет. Сроки выполнения этих обязательств странами намерены рассмотреть на первой сессии стран Парижской сделки, дата ее проведения еще неизвестна.

Предусмотрено, что развитые страны должны оказывать финансовую помощь другим государствам для предотвращения изменения климата. После вступления в действие предусмотрен финансовый вклад в бюджет Конвенции, который будет определяться по специальной шкале ООН . Также будут необходимы расходы из госбюджета на подготовку отчетной документации. Парижская хартия фактически приходит на смену Киотскому протоколу, участники которого брали на себя ответственность по сокращению парниковых выбросов. Действие Киотского протокола истекает в 2020 году.