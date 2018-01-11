С сайта «Азова» исчезли фото бойцов батальона с американскими гранатометами - СМИ

С сайта «Азова» исчезли фото бойцов батальона с американскими гранатометами - СМИ

Пресс-служба батальона «Азов» удалила со своего сайта ранее доступные материалы о пристрелке бойцами этого подразделения в июле 2017 года американских гранатометов PSRL-1.

На исчезновение информации с сайта обратил внимание исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы Арик Толер, пишет "Голос Америки".

«С http://Azov.press этого утра удален материал, который показывал бойцов с опознавательными знаками "Азова", которые использовали PSRL-1. Возможно, даже с высокой вероятностью, что эти гранатометы сейчас хранятся в арсенале, но летом у «Азова» они были», - написал Толер.

Ранее Digital Forensic Research Lab обнародовала доказательства того, что полк «Азов», по крайней мере, в течение некоторого времени, имел в своем распоряжении гранатометы американского производства PSRL-1. Основным доказательством при этом выступили сообщения на сайте самого полка «Азов» и сайте его пресс-службы.

Одно из сообщений заявляло, что в июле бойцы «Азова» прошли ознакомление с гранатометами PSRL-1, которые в ближайшее время поступят на вооружение полка. Другое – проинформировало, что гранатометы прошли пристрелку в полку «Азов». В Национальной гвардии Украины, перед указанной выше публикацией, отрицали наличие у полка «Азов» гранатометов PSRL.

Напомним, по данным американского телеканала ABC News со ссылкой на различные источники в Госдепартаменте США, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может согласовать план продажи Украине противотанковых ракетных комплексов. В частности, отмечалось, что общий объем оборонного пакета на сумму 47 миллионов долларов будет включать продажу 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Вместе с тем в Госдепартаменте заявили, что США предоставят Украине «усиленный оборонительный потенциал». Решение является частью усилий США, направленных на помощь Украине в защите ее территориальной целостности, и на то, чтобы «сдержать дальнейшую агрессию». При этом в Госдепартаменте не уточнили, о какой именно «усиленный оборонительный потенциал» идет речь.

Напомним, по данным СМИ, в США опасаются, что Украина потеряет переданное ей оружие и не позволяют отправлять его в зону АТО. 




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