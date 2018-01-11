Германия предостерегла США от введения санкций против "Северного потока-2"

Зигмар Габриэль также высказался за поэтапное снятие санкций с РоSSии.

Зигмар Габриэль

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил о недопустимости политического вмешательства в газовый рынок, имея в виду проект "Северный поток - 2".

"Решение, у кого покупать газ, должны принимать в Европе фирмы с учетом надежности поставок и рыночных условий, мы выступаем против попыток политического влияния на принятие таких решений", - заявил Габриэль в среду, 10 января, на традиционном новогоднем приеме Восточного комитета немецкой экономики, пишет DW.

Восточный комитет - это организация, представляющая интересы немецких компаний, ведущих дела на рынках восточноевропейских стран, в том числе РоSSии.

В непривычно резкой форме Зигмар Габриэль раскритиковал планы США ввести против РоSSии новые санкции, которые могут напрямую затронуть европейские фирмы - участницы проекта "Северный поток - 2". Глава МИД ФРГ считает ошибочным рассматривать поддержку Берлином этого проекта как действия, направленные на повышение зависимости Европы от поставок роSSийских энергоносителей.

По словам Зигмара Габриэля, роSSийские компании, задействованные в проекте, придерживаются действующих в Евросоюзе правил. Вместе с тем Габриэль не исключает, что в дальнейшем РоSSия попытается эти правила изменить.

Министр иностранных дел ФРГ считает также, что такие газовые проекты не должны идти в ущерб третьим странам. "Я неоднократно говорил роSSийской стороне, - заявил он, - что предпосылка "Северного потока - 2" - это сохранение в действии газопровода в Европу через Украину". И в Москве, по его оценке, это понимают.

Кроме того Габриэль коснулся темы санкций, введенных в отношении Москвы за агрессию против Украины.

Единственным путем урегулирования роSSийско-украинского конфликта Зигмар Габриэль назвал размещение миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Готовность Кремля вести переговоры на эту тему Габриэль оценил позитивно. По его словам, только "сильный мандат ООН побудит обе стороны выполнить минские договоренности, например отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения".

Если же РоSSия согласится на присутствие "голубых касок" в Донбассе, то, как заявил Габриэль, "ей надо что-либо дать взамен, чем-либо вознаградить", то есть, пояснил он, частично отменить европейские санкции. Утверждения, что сначала надо на 100 процентов реализовать минские договоренности и только потом отменять санкции, глава МИД ФРГ назвал "оторванными от жизни".

"Северный поток-2" - проект строительства газопровода мощностью 55 млрд кубометров из РоSSии в Германию через Балтийское море. Предполагается, что маршрут по дну моря, а также точка входа в газотранспортную систему Германии в Грайфсвальде будут те же, что и у первого Nord Stream, запущенного в 2011 году. Запуск газопровода резко снизит доходы Украины от транзита роSSийского газа.