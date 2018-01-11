На охраняемой парковке в Киеве сожгли Mercedes G55 общественного активиста

Он организатор протестов против застройки на Мичурина, 44.

В Киеве на улице Кадетский Гай, 6 сегодня ночью сожгли автомобиль Mercedes G55, который находился на охраняемой стоянке многоэтажного дома. Криминалисты изъяли на месте пожара тряпки со следами "вещества темного цвета", пластиковую бутылку с жидкостью и смывы вещества с автомобиля, сообщила пресс-служба полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: lun.ua Дом, где горел автомобиль

Пожарные уже признали, что автомобиль подожгли. Полиция изучает видео с камер наблюдения.

Киевское управление ГосЧС сообщает, что информация о пожаре поступило в 22:57 10 января. К 23:25 огонь потушили. Пострадавших нет, но Mercedes выгорел почти полностью - поврежден моторный отсек, салон, багажник и колеса. У припаркованного по соседству Skoda Kodiaq было повреждено лакокрасочное покрытие.

Автомобиль принадлежал председателю общественной организации "Национал-патриотическое движение Украины", члену политсовета партии "Патриот" (лидер - Николай Голомша) Михаилу Ковальчуку. Он является одним из организаторов протестов против строительства на улице Мичурина, 44 возле Ботанического сада.

Утром 11 января возле стройки состоялась акция протеста.