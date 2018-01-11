На охраняемой парковке в Киеве сожгли Mercedes G55 общественного активиста

Он организатор протестов против застройки на Мичурина, 44.

В Киеве на улице Кадетский Гай, 6 сегодня ночью сожгли автомобиль Mercedes G55, который находился на охраняемой стоянке многоэтажного дома. Криминалисты изъяли на месте пожара тряпки со следами "вещества темного цвета", пластиковую бутылку с жидкостью и смывы вещества с автомобиля, сообщила пресс-служба полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Дом, где горел автомобиль
Фото: lun.ua
Дом, где горел автомобиль

Пожарные уже признали, что автомобиль подожгли. Полиция изучает видео с камер наблюдения.

Киевское управление ГосЧС сообщает, что информация о пожаре поступило в 22:57 10 января. К 23:25 огонь потушили. Пострадавших нет, но Mercedes выгорел почти полностью - поврежден моторный отсек, салон, багажник и колеса. У припаркованного по соседству Skoda Kodiaq было повреждено лакокрасочное покрытие.

Автомобиль принадлежал председателю общественной организации "Национал-патриотическое движение Украины", члену политсовета партии "Патриот" (лидер - Николай Голомша) Михаилу Ковальчуку. Он является одним из организаторов протестов против строительства на улице Мичурина, 44 возле Ботанического сада.

Утром 11 января возле стройки состоялась акция протеста.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Бывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в КиевеБывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в Киеве
Морги Донецка переполнены: жена Захарченко травит боевиков "элитной" водкойМорги Донецка переполнены: жена Захарченко травит боевиков "элитной" водкой
Геращенко обнародовал подробности раскрытия убийства НоздровскойГеращенко обнародовал подробности раскрытия убийства Ноздровской
Президента Молдавии Игоря Додона в третий раз отстранили с постаПрезидента Молдавии Игоря Додона в третий раз отстранили с поста
В Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякамВ Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякам
Блок рекламы


Похожие новости
Экс-"министр" Крыма перед арестом успел поработать главврачом в КиевеЭкс-"министр" Крыма перед арестом успел поработать главврачом в Киеве
Представители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в КиевеПредставители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в Киеве
Саакашвили возобновит марши в Киеве с 21 январяСаакашвили возобновит марши в Киеве с 21 января
Бывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в КиевеБывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в Киеве
Националисты вышли в Киеве на факельное шествие в честь БандерыНационалисты вышли в Киеве на факельное шествие в честь Бандеры
В РоSSии тяжело ранили оппозиционного активиста, который высказывался в поддержку УкраиныВ РоSSии тяжело ранили оппозиционного активиста, который высказывался в поддержку Украины
В Киеве произошла стычка между советником Порошенко и бойцами "Азова": видеоВ Киеве произошла стычка между советником Порошенко и бойцами "Азова": видео
Националисты сорвали пленум комсомольцев в КиевеНационалисты сорвали пленум комсомольцев в Киеве
Эксперт НИИ судебных экспертиз в Киеве задержана по подозрению в вымогательствеЭксперт НИИ судебных экспертиз в Киеве задержана по подозрению в вымогательстве
Появилось новое видео штурма Октябрьского дворца в КиевеПоявилось новое видео штурма Октябрьского дворца в Киеве
Последние новости
Подгружаем последние новости