Мингарелли: В Украине должен быть срочно создан Антикоррупционный суд

Мингарелли: В Украине должен быть срочно создан Антикоррупционный суд

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли призвал украинские власти активнее бороться с коррупцией в стране, в том числе создать в ближайшее время Антикоррупционный суд.

Об этом он сказал в эфире "Украинского радио".

"На сегодняшний день коррупция остается очень серьезной болезнью, от которой страдает все украинское общество. Но мы знаем, что именно нужно делать для того, чтобы продвинуться в борьбе с коррупцией. Это укрепление новых антикоррупционных органов — Национального антикоррупционное бюро, Национального агентства, а также срочное создание Антикоррупционного суда, на чем настаивает Венецианская комиссия".

Кроме того, Мингарелли напомнил об обязательстве Украины немедленно отменить требование, чтобы активисты гражданского общества декларировали свои доходы.

Напомним, что законопроект №6011 "Об антикоррупционных судах" был зарегистрирован в Раде в феврале 2017 года. Но парламент неоднократно пытался снять с рассмотрения депутатский законопроект, чтобы президент Петр Порошенко мог подать свой, но каждый раз не хватало голосов.

Позже Порошенко призвал спикера парламента Андрея Парубия создать рабочую группу по наработке законопроекта об Антикоррупционном суде, а также выдвинул Раде ультиматум: если до 11 декабря не будет прогресса по Антикоррупционному суду, он внесет свой законопроект.

23 декабря 2017 года Порошенко внес в ВР проект закона об Антикоррупционном суде. Вчера, 26 декабря, текст президентского законопроекта о Высшем антикоррупционном суде опубликовали на сайте Верховной Рады.

В законопроекте отмечается, что на должность судьи Высшего антикоррупционного суда претендент избирается на конкурсе, им может быть назначен гражданин Украины в возрасте не менее 35 лет, со стажем работы в должности судьи не менее 5 лет, с ученой степенью в области права или проработав в научной отрасли не менее 7 лет, с адвокатским опытом.

В состав суда входят судьи в количестве, которое определяется согласно закону "О судоустройстве и статусе судей" в пределах расходов, предусмотренных в государственном бюджете Украины на содержание этого суда, и с отдельным установлением, в пределах количества судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты этого суда.

Также предлагается разрешить Высшему антикоррупционному суду рассматривать дела, в которых ущерб или предмет преступления составляет более 500 прожиточных минимумов, а также предусмотреть круглосуточную охрану для судей Высшего антикоррупционного суда. Кроме того, президент в законопроекте предлагает Раде предусмотреть создание Общественного совета международных экспертов и позволить ему ветировать кандидатуры в Антикоррупционный суд.




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