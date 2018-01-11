Трое военных погибли, четверо ранены за сутки на Донбассе
Потери - наибольшие с момента нового перемирия.
В среду, 10 января, во время выполнения боевых заданий на Донбассе погибли трое украинских воинов, еще трое были ранены, а один получил боевую травму.
Всего за прошлые сутки зафиксировано семь обстрелов сил АТО со стороны боевиков. В одном случае украинские военные открыли огонь в ответ.
На Луганском направлении в темное время суток боевики обстреляли из минометов различных калибров укрепления Вооруженных Сил Украины вблизи Троицкого. Огневую активность противник также проявлял в районе Светлодарской дуги. В частности, на подступах к Луганскому агрессор неоднократно, как днем так и вечером, вел огонь из 120-ти и 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов, сообщает штаб АТО.
Кроме того, вокруг Новолуганского полтора часа враг обстреливал позиции Вооруженных сил Украины из гранатометов, пулеметов и минометов различных калибров. Там силы АТО открыли огонь в ответ.
На Донецком направлении противник стрелял из автоматических станковых гранатометов у Верхнеторецкого и шахты Бутовка.
Напомним, утром в среду в результате обстрела позиций сил АТО в селе Новолуганское Донецкой области погиб военный из Черновецкой области, сообщил областной военком.
Потери 10 января стали наибольшими с момента объявления 23 декабря очередного перемирия на Донбассе. Штаб АТО ранее сообщал о гибели двух украинских военных. Один боец погиб в результате обстрела 26 декабря, еще один - 1 января из-за подрыва на взрывном устройстве.
В то же время Кодымская райадминистрация Одесской области на своем сайте сообщила, что 3 января погиб военный Александр Чегурко, который был разведчиком в 28-й отдельной мехбригаде. Родился он 16 июля 1987 года в селе Шершенцы Кодымского района. Обстоятельства гибели бойца неизвестны.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
11.01.2018 07:00