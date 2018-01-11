Трое военных погибли, четверо ранены за сутки на Донбассе

Потери - наибольшие с момента нового перемирия.

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В среду, 10 января, во время выполнения боевых заданий на Донбассе погибли трое украинских воинов, еще трое были ранены, а один получил боевую травму.

Всего за прошлые сутки зафиксировано семь обстрелов сил АТО со стороны боевиков. В одном случае украинские военные открыли огонь в ответ.

На Луганском направлении в темное время суток боевики обстреляли из минометов различных калибров укрепления Вооруженных Сил Украины вблизи Троицкого. Огневую активность противник также проявлял в районе Светлодарской дуги. В частности, на подступах к Луганскому агрессор неоднократно, как днем так и вечером, вел огонь из 120-ти и 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов, сообщает штаб АТО.

Кроме того, вокруг Новолуганского полтора часа враг обстреливал позиции Вооруженных сил Украины из гранатометов, пулеметов и минометов различных калибров. Там силы АТО открыли огонь в ответ.

На Донецком направлении противник стрелял из автоматических станковых гранатометов у Верхнеторецкого и шахты Бутовка.

Напомним, утром в среду в результате обстрела позиций сил АТО в селе Новолуганское Донецкой области погиб военный из Черновецкой области, сообщил областной военком.

Потери 10 января стали наибольшими с момента объявления 23 декабря очередного перемирия на Донбассе. Штаб АТО ранее сообщал о гибели двух украинских военных. Один боец погиб в результате обстрела 26 декабря, еще один - 1 января из-за подрыва на взрывном устройстве.

В то же время Кодымская райадминистрация Одесской области на своем сайте сообщила, что 3 января погиб военный Александр Чегурко, который был разведчиком в 28-й отдельной мехбригаде. Родился он 16 июля 1987 года в селе Шершенцы Кодымского района. Обстоятельства гибели бойца неизвестны.