Власти Николаевщины пообещали упростить дорогу к курортным зонам

Власти Николаевщины пообещали упростить дорогу к курортным зонам

Возле железнодорожного вокзала Николаева создают автостанцию, чтобы сделать перевозки пассажиров в курортные зоны более удобными.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА. 

"Возле железнодорожного вокзала города Николаева будет создана автостанция ??для перевозки пассажиров в курортную зону. Это значительно упростит дорогу к курортным зонам Николаевщины для туристов, прибывающих в область по железной дороге. Ведь Николаевская область является одним из самых привлекательных туристических регионов. В частности, такие направления, как Коблево, Рыбаковка, Очаков пользуются большим спросом у туристов», - сказал заместитель главы ОГА Валентин Гайдаржи.

По его словам, создание автостанции возле железнодорожного вокзала позволит минимизировать количество пересадок и существенно упростит путь к курортным зонам для гостей области.

Сейчас профильное структурное подразделение облгосадминистрации начало работу по определению места для размещения автостанции и планированию ее структуры.

Стоит отметить, что до сих пор отдыхающим приходилось добираться до маршруток, следующих в курортную зону, еще одним видом транспорта, что создавало серьезные неудобства.




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