Власти Николаевщины пообещали упростить дорогу к курортным зонам
Возле железнодорожного вокзала Николаева создают автостанцию, чтобы сделать перевозки пассажиров в курортные зоны более удобными.
Об этом
"Возле железнодорожного вокзала города Николаева будет создана автостанция ??для перевозки пассажиров в курортную зону. Это значительно упростит дорогу к курортным зонам Николаевщины для туристов, прибывающих в область по железной дороге. Ведь Николаевская область является одним из самых привлекательных туристических регионов. В частности, такие направления, как Коблево, Рыбаковка, Очаков пользуются большим спросом у туристов», - сказал заместитель главы ОГА Валентин Гайдаржи.
По его словам, создание автостанции возле железнодорожного вокзала позволит минимизировать количество пересадок и существенно упростит путь к курортным зонам для гостей области.
Сейчас профильное структурное подразделение облгосадминистрации начало работу по определению места для размещения автостанции и планированию ее структуры.
Стоит отметить, что до сих пор отдыхающим приходилось добираться до маршруток, следующих в курортную зону, еще одним видом транспорта, что создавало серьезные неудобства.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
11.01.2018 07:00
11.01.2018 07:00