Трамп заявил о готовности к переговорам с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут наносить военный удар по КНДР , по крайней мере, до тех пор, пока будет продолжаться диалог между Северной и Южной Кореей.

Об этом сообщает пресс-служба президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина по итогам телефонных переговоров двух лидеров в среду, передает Радио Свобода .

Трамп также заявил, что и сам он готов к переговорам с Пхеньяном, говорится в сообщении. Накануне в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей состоялись первые за два года прямые межкорейские переговоры.