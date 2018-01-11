Трамп заявил о готовности к переговорам с КНДР

Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут наносить военный удар по КНДР, по крайней мере, до тех пор, пока будет продолжаться диалог между Северной и Южной Кореей.

Об этом сообщает пресс-служба президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина по итогам телефонных переговоров двух лидеров в среду, передает Радио Свобода.

Трамп также заявил, что и сам он готов к переговорам с Пхеньяном, говорится в сообщении. Накануне в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей состоялись первые за два года прямые межкорейские переговоры.

По их окончании КНДР заявила, что отправит на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею спортсменов, группу поддержки и делегацию высокопоставленных чиновников. Ожидается, что новый раунд переговоров пройдет до конца января.


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