Лещенко: Луценко надо с позором выгонять с работы

Сегодня произошло политическое банкротство Юрия Луценко на посту генпрокурора.

Об этом написал нардеп Сергей Лещенко, комментируя статью, содержащую новые данные о возвращении денег В. Виктора Януковича в бюджет. Там утверждается, что компания Гонтаревой помогла Януковичу вывести 1,5 миллиарда долларов.

«Когда его назначали на эту должность, никто не ожидал от него исполнения роли главного законника — просто потому, что он не обладал профильными знаниями. Но некоторые убеждали, что как политик Луценко проведет реформу прокуратуры и добьётся наказания коррупционеров», — написал он.

По мнению нардепа, реформа оказалась профанацией и вылилась в размазывание следствия по всем закоулкам Генпрокуратуры — отдел создали даже в департаменте прокуратуры по международным отношениям.

«А наказание превратилось в фарс. Теперь видно, что решение суда, которое стыдливо прятал Луценко, пиарясь на нем целый год, само по себе филькина грамота. Мыльный пузырь лопнул. И за такое надо с позором выгонять с работы», — добавил он.