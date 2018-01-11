Лещенко: Луценко надо с позором выгонять с работы
Сегодня произошло политическое банкротство Юрия Луценко на посту генпрокурора.
Об этом написал нардеп Сергей Лещенко, комментируя статью, содержащую новые данные о возвращении денег В. Виктора Януковича в бюджет. Там утверждается, что компания Гонтаревой помогла Януковичу вывести 1,5 миллиарда долларов.
«Когда его назначали на эту должность, никто не ожидал от него исполнения роли главного законника — просто потому, что он не обладал профильными знаниями. Но некоторые убеждали, что как политик Луценко проведет реформу прокуратуры и добьётся наказания коррупционеров», — написал он.
По мнению нардепа, реформа оказалась профанацией и вылилась в размазывание следствия по всем закоулкам Генпрокуратуры — отдел создали даже в департаменте прокуратуры по международным отношениям.
«А наказание превратилось в фарс. Теперь видно, что решение суда, которое стыдливо прятал Луценко, пиарясь на нем целый год, само по себе филькина грамота. Мыльный пузырь лопнул. И за такое надо с позором выгонять с работы», — добавил он.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
11.01.2018 06:55
11.01.2018 07:00