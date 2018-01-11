Мингарелли напомнил о вероятности потери Украиной безвиза

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли напоминает, что Украине необходимо соблюдать определенные условия, изложенные в плане действий по визовой либерализации, и в частности в плане борьбы с коррупцией, чтобы безвизовый режим с ЕС продолжал действовать.

Об этом дипломат сказал в эфире "Украинского радио".

Посол убежден, что внедрение безвизового режима для украинцев стало сильным толчком для украинского общества в контексте проведения реформ. В частности, по его словам, речь идет об укреплении границ, упорядочении процесса приграничного движения, реформировании миграционной службы и реализации других реформ, направленных на сближение Украины с ЕС .

"Мы знаем, что с тех пор, как в июне прошлого года был внедрен безвизовый режим для украинцев, количество украинцев, которые путешествовали в страны ЕС , возросло на 15,5%, и это очень важный и красноречивый факт", - подчеркнул Мингарелли.

Кроме того, дипломат отметил, что очень важно предоставить украинцам возможность путешествовать в страны ЕС , чтобы они могли больше знакомиться с Европой и видеть уровень жизни в ЕС для того, чтобы понимать, к чему надо стремиться в плане развития государства.

"Важно улучшать международный имидж Украины, имидж Украины в Европе. Когда украинцы больше путешествуют в Европу, европейцы их видят и больше узнают об Украине, и это также сближает Западную Европу и Украину", - заявил Мингарелли.

"Относительно внедрения безвизового режима - важно отметить то, что этот режим был введен не навсегда, и Украина для того, чтобы этот режим действовал в дальнейшем, должна соблюдать определенные критерии и выполнять определенные обязательства, которые она взяла на себя в рамках плана по либерализации визового режима", - сказал он.

"Мы сейчас обеспокоены определенными событиями в плане борьбы с коррупцией, но мы очень серьезно настроены всячески помогать украинской власти внедрять реформы, придерживаться этих критериев, выполнять эти обязательства для того, чтобы действовал этот режим, для того, чтобы распространялись и укреплялись близкие контакты между украинцами и европейцами", - добавил Мингарелли.

Напомним, ранее Еврокомиссия назвала шесть условий Украине по безвизу.

Также мы писали про громкое заявление посла Великобритании. "О безвизе с Украиной не может идти речи, пока не разберутся, как киллер Кадырова получил украинский паспорт".