Финляндия усилила границу с РоSSией
Решение принято в связи с международной обстановкой
Погранслужба Финляндии усиливает охрану границы с Россией дополнительными сотрудниками, сообщает местное издание Yle.
Решение принято в связи с увеличением количества туристов из РоSSии, а также с международной обстановкой. Но еще одной причиной является значительное сокращение количества пограничников на границе за последние три года.
"С 2014 по 2017 год на границе Финляндии и РоSSии наблюдалось массовое сокращение пограничников. В отдельных регионах их число за три года снизилось в два раза. Сотрудников погранслужбы заменяли на камеры слежения, а в особых случаях на работу вызывали отставных пограничников. Однако сейчас эта тенденция закончилась", - говорится в сообщении.
Напомним, Финляндия решила увеличить армию из-за агрессии РФ против Украины.
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