Финляндия усилила границу с РоSSией

Решение принято в связи с международной обстановкой

Финляндия усилила границу с Россией
Фото: dpsu.gov.ua

Погранслужба Финляндии усиливает охрану границы с Россией дополнительными сотрудниками, сообщает местное издание Yle.

Решение принято в связи с увеличением количества туристов из РоSSии, а также с международной обстановкой. Но еще одной причиной является значительное сокращение количества пограничников на границе за последние три года.

"С 2014 по 2017 год на границе Финляндии и РоSSии наблюдалось массовое сокращение пограничников. В отдельных регионах их число за три года снизилось в два раза. Сотрудников погранслужбы заменяли на камеры слежения, а в особых случаях на работу вызывали отставных пограничников. Однако сейчас эта тенденция закончилась", - говорится в сообщении.

Напомним, Финляндия решила увеличить армию из-за агрессии РФ против Украины.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Бывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в КиевеБывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в Киеве
Морги Донецка переполнены: жена Захарченко травит боевиков "элитной" водкойМорги Донецка переполнены: жена Захарченко травит боевиков "элитной" водкой
Геращенко обнародовал подробности раскрытия убийства НоздровскойГеращенко обнародовал подробности раскрытия убийства Ноздровской
Президента Молдавии Игоря Додона в третий раз отстранили с постаПрезидента Молдавии Игоря Додона в третий раз отстранили с поста
В Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякамВ Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякам
Блок рекламы


Похожие новости
В политических встречах с РоSSией смысла нет, - ЛинкявичюсВ политических встречах с РоSSией смысла нет, - Линкявичюс
Трамп подал в суд на BuzzFeed за доклад о связях с РоSSиейТрамп подал в суд на BuzzFeed за доклад о связях с РоSSией
Бельгия и Нидерланды изменили границуБельгия и Нидерланды изменили границу
Столтенберг анонсировал активизацию диалога с РоSSией в 2018 годуСтолтенберг анонсировал активизацию диалога с РоSSией в 2018 году
РоSSия исключила допуск миротоворцев на границуРоSSия исключила допуск миротоворцев на границу
Мужчина на "копейке" пытался прорваться через украинско-роSSийскую границу в Сумской областиМужчина на "копейке" пытался прорваться через украинско-роSSийскую границу в Сумской области
Украина заблокировала сделку Болгарии с РоSSией на ремонт МиГ-29Украина заблокировала сделку Болгарии с РоSSией на ремонт МиГ-29
Израиль закрывает границу с сектором ГазаИзраиль закрывает границу с сектором Газа
Украина усиливает границу с Евросоюзом (ВИДЕО)Украина усиливает границу с Евросоюзом (ВИДЕО)
Суд разрешил Каськиву выезжать за границуСуд разрешил Каськиву выезжать за границу
Последние новости
Подгружаем последние новости