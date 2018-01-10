Солист Львовской оперы отверг обвинения в пособничестве террористам

В 2015-м СБУ проводила проверку в отношении Санжаревского и вынесла ему официальное предостережение.

Фото: facebook.com/nikolay.sanzhrevsky

Солист Львовского театра оперы и балета имени Крушельницкой Николай Санжаревский, который 8 января был внесен в базу сайта "Миротворец", отверг озвученные против него обвинения в антиукраинской пропаганде.

В комментарии ZAXID.NET он рассказал, что еще с 2014 года не может ни зайти, ни восстановить пароль от своей страницы "ВКонтакте", с которой были распространены сообщения от сепаратистских сообществ.

Санжаревский сообщил, что Служба безопасности Украины уже проводила проверку обвинений о его поддержке террористов. По словам артиста, проверка не обнаружила его причастности к противоправным действиям.

"Но, судя по повторному резонансному обвинению, я вынужден буду пригласить новую проверку (или что-то вроде этого), поскольку такие обвинения могут уничтожить все, что я и моя команда создали, и навсегда разрушить мое имя", - подчеркнул солист Львовской оперы.

На официальном сайте Львовской оперы 10 января появилось сообщение о том, что руководство театра обратилось в УСБУ во Львовской области "с целью проверки приведенных в СМИ фактов" о Николае Санжаревском. По данному факту проводится также внутреннее расследование.

В УСБУ во Львовской области ZAXID.NET подтвердили, что в 2015 году в отношении Санжаревского проводили проверку и вынесли ему официальное предостережение от подобных действий.

Напомним, Санжаревский на сайте "Миротворец" значится как пособник террористов. По данным "Миротворца", артист проводит антиукраинскую пропаганду, занимается сбором средств для боевиков "ДНР".