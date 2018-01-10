В Турции за 2017 год арестовали 48 тысяч человек по подозрению в связях с Гюленом
Силы безопасности Турции в 2017 году арестовали по подозрению в связях с движением FETO, возглавляемым оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, более 48,3 тыс. человек, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
Об этом сообщает
"Даже эти цифры недостаточно отражают всю серьезность этого дела", - приводит турецкая газета "Хюрриет" слова министра.
Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились. В Анкаре обвиняют в организации путча оппозиционного богослова Гюлена, проживающего в США. Со своей стороны Гюлен отрицает причастность к попытке переворота.
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10.01.2018 15:15