В Турции за 2017 год арестовали 48 тысяч человек по подозрению в связях с Гюленом

Силы безопасности Турции в 2017 году арестовали по подозрению в связях с движением FETO, возглавляемым оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, более 48,3 тыс. человек, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Об этом сообщает Интерфакс .

"Даже эти цифры недостаточно отражают всю серьезность этого дела", - приводит турецкая газета "Хюрриет" слова министра.