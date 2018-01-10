В Турции за 2017 год арестовали 48 тысяч человек по подозрению в связях с Гюленом

В Турции за 2017 год арестовали 48 тысяч человек по подозрению в связях с Гюленом

Силы безопасности Турции в 2017 году арестовали по подозрению в связях с движением FETO, возглавляемым оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, более 48,3 тыс. человек, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Даже эти цифры недостаточно отражают всю серьезность этого дела", - приводит турецкая газета "Хюрриет" слова министра.

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились. В Анкаре обвиняют в организации путча оппозиционного богослова Гюлена, проживающего в США. Со своей стороны Гюлен отрицает причастность к попытке переворота.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Рева обязан пояснить обществу, какие функции выполняет его заместитель за зарплату 93 тысячи гривен в месяц – политологРева обязан пояснить обществу, какие функции выполняет его заместитель за зарплату 93 тысячи гривен в месяц – политолог
Бывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в КиевеБывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в Киеве
Морги Донецка переполнены: жена Захарченко травит боевиков "элитной" водкойМорги Донецка переполнены: жена Захарченко травит боевиков "элитной" водкой
Геращенко обнародовал подробности раскрытия убийства НоздровскойГеращенко обнародовал подробности раскрытия убийства Ноздровской
Президента Молдавии Игоря Додона в третий раз отстранили с постаПрезидента Молдавии Игоря Додона в третий раз отстранили с поста
Блок рекламы


Похожие новости
Протесты в Иране: силовики задержали более 3 700 человекПротесты в Иране: силовики задержали более 3 700 человек
Премьер Польши опять заговорил о десятках тысяч беженцев из УкраиныПремьер Польши опять заговорил о десятках тысяч беженцев из Украины
Трамп подал в суд на BuzzFeed за доклад о связях с РоSSиейТрамп подал в суд на BuzzFeed за доклад о связях с РоSSией
Во Франции мигранты подали более 100 тысяч заявлений о предоставлении им убежищаВо Франции мигранты подали более 100 тысяч заявлений о предоставлении им убежища
В США полицейские застрелили в 2017 году почти тысячу человек - The Washington PostВ США полицейские застрелили в 2017 году почти тысячу человек - The Washington Post
Миграционная служба выдала 1,1 миллиона ID-карточек и почти 4 миллиона биометрических паспортов в 2017 годуМиграционная служба выдала 1,1 миллиона ID-карточек и почти 4 миллиона биометрических паспортов в 2017 году
Уволенная Деева в декабре заработала на 12 тысяч гривен больше АваковаУволенная Деева в декабре заработала на 12 тысяч гривен больше Авакова
Прокуратура обвинила работника Интерпола в похищении человекаПрокуратура обвинила работника Интерпола в похищении человека
В Славянске задержали 20-летнюю девушку по подозрению в пособничестве "ДНР"В Славянске задержали 20-летнюю девушку по подозрению в пособничестве "ДНР"
Порошенко в 2017 году лишил гражданства 5,2 тысячи лиц, а предоставил 1 тысячиПорошенко в 2017 году лишил гражданства 5,2 тысячи лиц, а предоставил 1 тысячи
Последние новости
Подгружаем последние новости