Al Jazeera опубликовала полный текст решения Краматорского суда о спецконфискации

В Украине он засекречен как содержащий государственную тайну.

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Катарский телеканал Al Jazeera в среду, 10 января, опубликовал приговор Аркадию Кашкину, в рамках которого у окружения Виктора Януковича конфисковали 1,5 млрд долларов.

95-страничный текст приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года был засекречен как содержащий государственную тайну.

В публикации телеканала говорится, что вынесение такого приговора без участия компаний-нерезидентов в закрытом режиме дает сильные аргументы этим компаниям добиваться возврата части или всех $1,5 млрд, попавших под спецконфискацию. Также в нем говорится, что сделки по покупке государственных облигаций, попавших вместе с полученными по ним деньгам под спецконфискацию, проводились через группу ICU, обслуживавшую также и интересы нынешнего президента страны Петра Порошенко. В то же время в материале приводятся комментарии группы, что в этих транзакциях она выступала исключительно в роли агента.

В 2016 году развернутый комментарий по этому поводу давала глава НБУ Валерия Гонтарева, которая руководила компанией ICU с 2007 по 2014 год.

Она пояснила, что в октябре 2013 года вышла новая редакция закона "О депозитарной системе Украины", которая обязала участников рынка оформлять все договоры купли-продажи ОВГЗ через лицензированных брокеров. Поэтому, когда Ощадному банку понадобились услуги брокера, он обратился к ICU, которая к тому времени много лет занимала ведущие позиции на рынке ОВГЗ. В 2012-2013 годах Ощадбанк покупал у Минфина ОВГЗ по заказу компаний-нерезидентов самостоятельно.

Ощадбанк сумел подтвердить происхождение средств и проведение финмониторинга компаний-нерезидентов, все документы были в порядке, поэтому у ICU не было подозрений по поводу этих компаний.