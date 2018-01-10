В зоне АТО погиб военный

Боец "Донбасса" был смертельно ранен в селе Новолуганское.

В зоне АТО погиб военный
Фото: Макс Левін

Утром в среду в результате обстрела позиций сил АТО в селе Новолуганское Донецкой области погиб военный.

Это житель Черновицкой области старший солдат батальона "Донбасс" Анадимб Владимир Борисович, 1986 года рождения.

"Он погиб сегодня утром в селе Новолуганское Донецкой области. Во время обстрела из гранатомета. Осколок попал в шею. Умер по дороге в больницу", - приводятся на сайте телеканала "Буковина" слова черновицкого областного военкома Владимира Шведюка.

Владимир Анадимб родился в Херсонской области и женился в селе Тереблече Глыбокского района Черновицкой области. У бойца остались жена и двое сыновей.

Напомним, по официальным данным, с момента объявления 23 декабря очередного перемирия на Донбассе погибли двое украинских военных. Один - в результате обстрела 26 декабря, еще один - 1 января из-за подрыва на взрывном устройстве.

В то же время Кодымская райадминистрация Одесской области на своем сайте сообщила, что 3 января погиб военный Александр Чегурко, который был разведчиком в 28-й отдельной мехбригаде. Родился он 16 июля 1987 года в селе Шершенцы Кодымского района. Обстоятельства гибели бойца неизвестны.


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