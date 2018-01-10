Лутковская: переговоры о следующем обмене заложниками начнутся после 18 января

"Мы должны встретиться 18 января и обменяться актуальной информацией".

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Переговоры по поводу следующего этапа обмена заложниками начнутся после 18 января, заявила в интервью 112 каналу уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

"Сейчас проводится очень важная и очень нужная работа, когда мы снова актуализируем списки - каждый у себя. Мы должны встретиться 18 января и обменяться актуальной информацией и актуальными списками. После этого начнутся переговоры относительно следующего этапа. Я очень надеюсь, что он будет намного быстрее, потому что очень многие процедуры мы уже проговорили и проработали в рамках первого этапа", - сказала она.

Она напомнила, что во время предыдущего обмена были освобождены только 74 человека из 94-х, которых запрашивала Украина (одна женщина осталась на территории, подконтрольной боевикам). "Соответственно еще как минимум 20 человек находятся на неподконтрольной территории. И список тех, за кого мы будем бороться, наверное даже будет больше", - сказала Лутковская.

На вопрос о судьбе и местонахождении нескольких десятков человек, которых запросили на обмен боевики, но те отказались переходить на контролируемую ими территорию, омбудсмен отметила, что каждый из них находился в разном процессуальном статусе и зависимости от этого "сегодня и развивается их судьба". "Но сказать, что я сейчас готова охарактеризовать состояние каждого из них - я не могу. Жалобы от них о нарушении их прав, по состоянию на сегодняшний день, пока не приходили", - сказала она.

Напомним, 27 декабря на Донбассе прошел обмен пленными по формуле "233 на 73".