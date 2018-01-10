Лутковская: переговоры о следующем обмене заложниками начнутся после 18 января

"Мы должны встретиться 18 января и обменяться актуальной информацией".

Лутковская: переговоры о следующем обмене заложниками начнутся после 18 января
Фото: Макс Левин

Переговоры по поводу следующего этапа обмена заложниками начнутся после 18 января, заявила в интервью 112 каналу уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

"Сейчас проводится очень важная и очень нужная работа, когда мы снова актуализируем списки - каждый у себя. Мы должны встретиться 18 января и обменяться актуальной информацией и актуальными списками. После этого начнутся переговоры относительно следующего этапа. Я очень надеюсь, что он будет намного быстрее, потому что очень многие процедуры мы уже проговорили и проработали в рамках первого этапа", - сказала она.

Она напомнила, что во время предыдущего обмена были освобождены только 74 человека из 94-х, которых запрашивала Украина (одна женщина осталась на территории, подконтрольной боевикам). "Соответственно еще как минимум 20 человек находятся на неподконтрольной территории. И список тех, за кого мы будем бороться, наверное даже будет больше", - сказала Лутковская.

На вопрос о судьбе и местонахождении нескольких десятков человек, которых запросили на обмен боевики, но те отказались переходить на контролируемую ими территорию, омбудсмен отметила, что каждый из них находился в разном процессуальном статусе и зависимости от этого "сегодня и развивается их судьба". "Но сказать, что я сейчас готова охарактеризовать состояние каждого из них - я не могу. Жалобы от них о нарушении их прав, по состоянию на сегодняшний день, пока не приходили", - сказала она.

Напомним, 27 декабря на Донбассе прошел обмен пленными по формуле "233 на 73".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Рева обязан пояснить обществу, какие функции выполняет его заместитель за зарплату 93 тысячи гривен в месяц – политологРева обязан пояснить обществу, какие функции выполняет его заместитель за зарплату 93 тысячи гривен в месяц – политолог
Бывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в КиевеБывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в Киеве
Морги Донецка переполнены: жена Захарченко травит боевиков "элитной" водкойМорги Донецка переполнены: жена Захарченко травит боевиков "элитной" водкой
Геращенко обнародовал подробности раскрытия убийства НоздровскойГеращенко обнародовал подробности раскрытия убийства Ноздровской
Президента Молдавии Игоря Додона в третий раз отстранили с постаПрезидента Молдавии Игоря Додона в третий раз отстранили с поста
Блок рекламы


Похожие новости
Климкин и глава МИД Румынии проведут переговоры в ЧерновцахКлимкин и глава МИД Румынии проведут переговоры в Черновцах
Саакашвили возобновит марши в Киеве с 21 январяСаакашвили возобновит марши в Киеве с 21 января
Переговоры о миротворцах ООН на Донбассе провалились - ЕльченкоПереговоры о миротворцах ООН на Донбассе провалились - Ельченко
Заседание по делу Штепы перенесли на 11 января из-за неявки судейЗаседание по делу Штепы перенесли на 11 января из-за неявки судей
КНДР и Южная Корея вступили в переговоры впервые за три годаКНДР и Южная Корея вступили в переговоры впервые за три года
Военные руководители НАТО и РФ встретятся впервые после аннексии Крыма - СМИВоенные руководители НАТО и РФ встретятся впервые после аннексии Крыма - СМИ
Кравчук предложил двусторонние мирные переговоры между Украиной и РоссиейКравчук предложил двусторонние мирные переговоры между Украиной и Россией
Меркель начала новые коалиционные переговорыМеркель начала новые коалиционные переговоры
Курченко усилил охрану после перестрелки в МосквеКурченко усилил охрану после перестрелки в Москве
Сеул и Пхеньян проведут прямые переговоры 9 январяСеул и Пхеньян проведут прямые переговоры 9 января
Последние новости
Подгружаем последние новости