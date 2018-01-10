Сирийские войска убили 85 гражданских в пригороде Дамаска, - ООН

По данным ООН, сирийская оппозиция продолжает осуществлять ракетные обстрелы жилых районов Дамаска.

Сирийские войска убили 85 гражданских в пригороде Дамаска, - ООН
Зейд Раад аль-Хусейн
Фото: Wikipedia

Сирийские правительственные войска и их союзники с 31 декабря убили по меньшей мере 85 мирных жителей в пригороде Дамаска Восточная Гута, который контролируется повстанцами.

Об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн, передает агентство Рейтер.

Отмечается, что в осаде в Восточной Гуте остаются около 390 тыс. сирийцев. Кроме того, этот анклав находится на грани гуманитарной катастрофы.

"Жилые районы днем и ночью подвергаются ударами с земли и с воздуха, вынуждая гражданских прятаться в подвалах", - заявил аль-Хусейн.

Верховный комиссар ООН напомнил, что закон обязывает враждующие стороны различать гражданские и законные военные цели, а доклады из Восточной Гуты свидетельствуют, что нападающие нарушают эти принципы, "вызывая опасения, что военные преступления могли быть осуществлены".

По словам аль-Хусейна, в числе убитых 21 женщина и 30 детей.

Рейтер напоминает, что в последние месяцы сирийская армия при поддержке роSSийских авиаударов усилила наступление на Восточную Гуту. РоSSия отрицает обвинения в том, что наносит удары по мирному населению.

Представитель ООН также отметил, что вооруженная сирийская оппозиция также продолжает осуществлять ракетные обстрелы жилых районов Дамаска, что вызывает ужас среди местного населения. Верховный комиссар ООН уточнил, что 4 января ракета упала вблизи пекарни в Старом Дамаске, что привело к смерти женщины и ранению еще 13 человек.

По данным наблюдателей, общее количество погибших за все время гражданской войны в Сирии с 2011 года приближается к полумиллиону - 494 тыс. Соглансо этой информации, за прошлый год в Сирии погибли 39 тысяч человек.


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