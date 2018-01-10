Врачи первичного звена будут вести медзаписи в электронной форме по международной классификации

Бумажная работа занимает слишком много времени, отмечают в Минздраве.

Врачи первичного звена будут вести медзаписи в электронной форме по международной классификации
Фото: alt.ua

Министерством здравоохранения начало внедрение международной классификации первичной медицинской помощи (ІСРС-2-Е) в Украине.

Издан соответствующий приказ, сообщается на сайте министерства.

"Электронное ведения медицинских записей и возможность кодировать причину каждого отдельного обращения пациента к врачу - это значительный шаг на пути построения пациентоориентованои системы здравоохранения... Сейчас значительную часть своего рабочего времени медицинские работники первичного звена тратят на бумажную и статистическую работу, что ограничивает их время на нужды пациентов", - сказано в сообщении.

В 2018 году Минздрав запустит учебный онлайн-тренажер для врачей, организует распространение учебных материалов и проведение региональных тренингов для практикующих врачей.

Международная классификация первичной медицинской помощи была разработана Всемирной организацией семейных врачей (WONCA) в 1987 году, в настоящее время используется ее второе издание (ІСРС-2) с обновлениями 2016 года.

ІСРС-2 является инструментом сбора и анализа данных как для нужд клинического управления первичной медицинской помощи, так и для статистических нужд.

Всемирная организация здравоохранения официально включила ІСРС в свою группу международных классификаций (WHO-FIC).

Министерство здравоохранения в 2017 году подписало соглашение с WONCA по лицензионному использованию ІСРС-2 в общей практике. Украинский язык стал 20-й официальным языком, на которую была переведена ІСРС-2.

Напомним, ранее министерство здравоохранения Украины сообщило, что кампания по выбору врача первичной помощи начнется с апреля 2018 года.


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