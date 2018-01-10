Протесты в Иране: силовики задержали более 3 700 человек

Протесты в Иране: силовики задержали более 3 700 человек

Общее количество задержанных в ходе антиправительственных протестов в Иране превысило 3700 человек, что значительно больше, чем сообщалось ранее. Об этом заявил депутат парламента страны, член комиссии по гражданским свободам Махмуд Садеги, сообщает местное агентство ICANA. 

Об этом передает Гордон

Комиссия парламента Ирана по гражданским свободам просит правоохранительные органы предоставить задержанным возможность связаться с семьями, заявил депутат.

Он не уточнил, как он получил эти данные, сказав, что задержаниями занимались различные силовые ведомства.

Депутат от имени комиссии обратился к сотрудникам правоохранительных органов, чтобы те позволили задержанным немедленно связаться с родственниками.

По данным Садеги, многих участников демонстраций, в первую очередь студентов, уже отпустили.

С 28 декабря по 3 января в Иране прошли самые масштабные за последние восемь лет антиправительственные выступления. От властей страны требовали побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке.

31 декабря президент Ирана Хасан Рухани заявил, что граждане страны могут свободно выражать свое недовольство, но призвал избегать насилия.

2 января духовный лидер Ирана Али Хаменеи назвал демонстрации происками врагов Ирана. Глава Революционного суда Тегерана Ходжатолеслам Казанфарабади обвинил участников акций протеста в мятеже.

По данным Anadolu, за время протестов погибли 23 человека. В Госдепе США заявили, что в Иране арестовали не менее 1 тыс. протестующих.




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