Премьер Польши опять заговорил о десятках тысяч беженцев из Украины
В Польше процедуры предоставления политического убежища являются достаточно жесткими и немного человек получили статус беженца в Польше. Однако, в Польше есть более миллиона украинских трудовых мигрантов, из которых несколько десятков тысяч - это беглецы с территорий, охваченных войной.
Об этом после встречи с президентом Евросовета Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе, представляя собственные аргументы относительно нежелания принимать беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает
“Я представил нашу позицию немного в другом свете. И действительно, наши процедуры предоставления убежища являются достаточно жесткими, поскольку на пальцах одной руки в переносном смысле можно посчитать лиц, которые получили такой статус. Однако, мы показали тысячи просьб о предоставлении убежища, поданных в Польше”,- заявил Моравецкий.
Он сообщил Юнкеру, что в свое время Польша приняла тысячи беженцев из Чечни, которые бежали оттуда от двух войн, а теперь имеет дело с последствиями роSSийско-украинской войны.
“Я говорил также о проблеме роSSийско-украинской войны, которая привела к тому, что имеем более миллиона человек из Украины, которые в целом являются трудовыми мигрантами. Однако, если очень серьезно изучить статистические данные, то по крайней мере несколько или несколько десятков тысяч - это лица с территорий, охваченных войной, без крыши над головой, типичные беженцы с территории восточной Украины”,- заявил Моравецкий.
Он отметил, что Польша не меняет своей позиции в вопросе беженцев и не будет принимать у себя мигрантов с юга.
Польский премьер также проинформировал, что во время разговора он обсудил с Юнкером вопросы реформирования судопроизводства в Польше. Он привел аргументы о необходимости изменений в судебной системе страны. Вместе с тем, он фактически признал, что ему пока что не удалось убедить Юнкера в своей позиции.
Моравецкий и Юнкер договорились в скором времени продолжить дискуссию, чтобы это “принесло результат до конца февраля”.
Напомним, в начале декабря Еврокомиссия подала в суд ЕС на Польшу, Чехию и Венгрию из-за невыполнения этими странами решения от 2015 года об участии в процедуре обязательного распределения беженцев.
Также в декабре Еврокомиссия приняла решение о применении 7-й статьи договора ЕС против Польши и дала Варшаве три месяца на введение в действие рекомендаций по улучшению в стране ситуации с верховенством права. Предостережения у комиссии вызывают изменения в системе судопроизводства и принятия Польшей законов в этой сфере. Речь идет о ранее принятых законах о Конституционном суде и судах общей юрисдикции, а также о законах о Верховном суде и Национальном совете судопроизводства.
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