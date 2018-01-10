Премьер Польши опять заговорил о десятках тысяч беженцев из Украины

В Польше процедуры предоставления политического убежища являются достаточно жесткими и немного человек получили статус беженца в Польше . Однако, в Польше есть более миллиона украинских трудовых мигрантов, из которых несколько десятков тысяч - это беглецы с территорий, охваченных войной.

Об этом после встречи с президентом Евросовета Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе, представляя собственные аргументы относительно нежелания принимать беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Укринформ .

“Я представил нашу позицию немного в другом свете. И действительно, наши процедуры предоставления убежища являются достаточно жесткими, поскольку на пальцах одной руки в переносном смысле можно посчитать лиц, которые получили такой статус. Однако, мы показали тысячи просьб о предоставлении убежища, поданных в Польше”,- заявил Моравецкий.

Он сообщил Юнкеру, что в свое время Польша приняла тысячи беженцев из Чечни, которые бежали оттуда от двух войн, а теперь имеет дело с последствиями роSSийско-украинской войны.

“Я говорил также о проблеме роSSийско-украинской войны, которая привела к тому, что имеем более миллиона человек из Украины, которые в целом являются трудовыми мигрантами. Однако, если очень серьезно изучить статистические данные, то по крайней мере несколько или несколько десятков тысяч - это лица с территорий, охваченных войной, без крыши над головой, типичные беженцы с территории восточной Украины”,- заявил Моравецкий.

Он отметил, что Польша не меняет своей позиции в вопросе беженцев и не будет принимать у себя мигрантов с юга.

Польский премьер также проинформировал, что во время разговора он обсудил с Юнкером вопросы реформирования судопроизводства в Польше . Он привел аргументы о необходимости изменений в судебной системе страны. Вместе с тем, он фактически признал, что ему пока что не удалось убедить Юнкера в своей позиции.

Моравецкий и Юнкер договорились в скором времени продолжить дискуссию, чтобы это “принесло результат до конца февраля”.

Напомним, в начале декабря Еврокомиссия подала в суд ЕС на Польшу , Чехию и Венгрию из-за невыполнения этими странами решения от 2015 года об участии в процедуре обязательного распределения беженцев.