Саакашвили пришел на допрос в СБУ

У входа в здание политик заявил, что регулярные допросы "отвлекают его от политической деятельности".

Фото: Сергей Нужненко

Бывший президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили прибыл на допрос в Службу безопасности Украины.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Перед тем, как зайти в здание СБУ , Саакашвили пообщался с журналистами и заявил, что регулярные допросы в правоохранительных органах отвлекают его от политической деятельности.

"Власть в Украине не нашла для меня большего использования и большей пользы от меня, кроме как водить меня постоянно по допросам", - сказал он.

Саакашвили также заявил, что процессуальные действия, в которых он принимает участие, "являются потерей времени и не помогают расследованию преступлений".

В 11:05 он зашел в здание СБУ .

Ранее Генеральная прокуратура допросила Саакашвили по делу расстрелов на Майдане.