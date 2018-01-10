Саакашвили пришел на допрос в СБУ
У входа в здание политик заявил, что регулярные допросы "отвлекают его от политической деятельности".
Бывший президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили прибыл на допрос в Службу безопасности Украины.
Об этом сообщают "Украинские новости".
Перед тем, как зайти в здание СБУ, Саакашвили пообщался с журналистами и заявил, что регулярные допросы в правоохранительных органах отвлекают его от политической деятельности.
"Власть в Украине не нашла для меня большего использования и большей пользы от меня, кроме как водить меня постоянно по допросам", - сказал он.
Саакашвили также заявил, что процессуальные действия, в которых он принимает участие, "являются потерей времени и не помогают расследованию преступлений".
В 11:05 он зашел в здание СБУ.
Ранее Генеральная прокуратура допросила Саакашвили по делу расстрелов на Майдане.
Напомним, СБУ вызывала Саакашвили на допрос 26 декабря прошлого года. Он прибыл к зданию спецслужбы, но на допрос не пошел, объяснив это процессуальными нарушениями в вызове. 9 января СБУ снова вызвала его на допрос.
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