И.о. президента Молдовы назначил новых членов правительства

На церемонии приведения к присяге присутствовал и молдавский премьер.

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Глава парламента Молдовы Андриан Канду подписал вместо президента страны Игоря Додона указы о назначении семи новых членов правительства.

Об этом сообщает Newsmaker.md.

После этого чиновники принесли присягу.

На церемонии приведения к присяге присутствовал и премьер-министр Павел Филип.

Так, вице-премьером по евроинтеграции стал вице-спикер, бывший глава правительства и лидер Народной европейской партии Юрие Лянкэ. Министерство юстиции возглавил бывший заместитель председателя Либерально-демократической партии (2007-2011 годы) и экс-председатель Конституционного суда Александр Тэнасе.

Министром экономики и инфраструктуры стал экс-премьер Кирилл Габурич, который в 2015 году добровольно сложил с себя полномочия премьера из-за скандала вокруг его диплома.

Министром иностранных дел и европейской интеграции стал бывший посол Молдовы в Швейцарии Тудор Ульяновский.

Вице-премьером по реинтеграции стала до недавнего времени глава управления международных отношений МВД Кристина Лесник, министром здравоохранения, труда и соцзащиты - бывший директор Центра переливания крови Светлана Чеботарь, а министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды - ректор Аграрного университета Ливиу Волконович.

Напомним, 2 января Конституционный суд Молдовы признал повторный отказ Додона утверждать новых министров и вице-премьеров нарушением его конституционных обязанностей и временно отстранил его от должности. Суд разрешил назначить чиновников временно исполняющему обязанности президента - спикеру или премьер-министру.