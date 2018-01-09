Полиция Эстонии отказалась от пистолетов Макарова

За всеми сотрудниками полиции будут закреплены новые пистолеты Glock.

Полиция Эстонии отказалась от пистолетов Макарова
Пистолет Макарова
Фото: wikipedia.org

Департамент полиции и погранохраны Эстонии закрепил за всеми своими штатными сотрудниками пистолеты нового образца: после того, как полицейские пройдут переобучение, пистолеты Макарова будут изъяты из обращения.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщил агентству BNS главный оружейник департамента Георг-Томек Тришкин, на данный момент за всеми сотрудниками полиции закреплены новые пистолеты Glock 19 Ambi. Исключение сделано только для охраняющих линию границы пограничников, которые вооружены пистолетами Walther P99Q.

Пистолетов Glock 19 Ambi полиция закупила в количестве 3740 штук.

В настоящее время, по словам, Тришкина, эстонские полицейские переучиваются пользоваться личным огнестрельным оружием с пистолета Макарова на Glock. Курс переобучения должен завершиться к концу первого квартала этого года.

Новые пистолеты Glock получат также 300 помощников полицейских, курс их переобучения начнется на следующей неделе.

Напомним, девятимиллиметровый пистолет Макарова - самозарядный пистолет, разработанный советским конструктором Николаем Макаровым в 1948 году и принятый на вооружение в СССР в 1951 году.


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