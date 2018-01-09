"Единственными санкциями, которые привели к результату, были спортивные санкции против ЮАР".

Карин Кнайссль Фото: kurier.at

По мнению министра иностранных дел Австрии Карин Кнайссль, санкции против РоSSии, введенные в июле 2014 года, оказались неэффективными.

Об этом она заявила в интервью изданию Kurier, передает ЛІГА.net.

"Я могу вам провести инструктаж по международному праву и напомнить, что единственными санкциями, которые привели к результату, были спортивные санкции против Южно-Африканской Республики", - заявила Кнайссль.

Санкции, которые были введены в основном против роSSийской газовой и нефтяной промышленности в глубоководном буровом районе Арктики, по мнению министра, не сработали.

"Они, на мой взгляд, оказались неэффективными, потому что осенью 2014 года цена на нефть упала на более чем 70%. Ослабление роSSийской нефтяной промышленности, к которому стремились прежде всего США , не достигло поставленной цели. Санкции просто не сработали", - заявила Кнайссль.