Санкции против нефтегазовой промышленности РоSSии не сработали, - глава МИД Австрии
"Единственными санкциями, которые привели к результату, были спортивные санкции против ЮАР".
По мнению министра иностранных дел Австрии Карин Кнайссль, санкции против РоSSии, введенные в июле 2014 года, оказались неэффективными.
Об этом она заявила в интервью изданию Kurier, передает ЛІГА.net.
"Я могу вам провести инструктаж по международному праву и напомнить, что единственными санкциями, которые привели к результату, были спортивные санкции против Южно-Африканской Республики", - заявила Кнайссль.
Санкции, которые были введены в основном против роSSийской газовой и нефтяной промышленности в глубоководном буровом районе Арктики, по мнению министра, не сработали.
"Они, на мой взгляд, оказались неэффективными, потому что осенью 2014 года цена на нефть упала на более чем 70%. Ослабление роSSийской нефтяной промышленности, к которому стремились прежде всего США, не достигло поставленной цели. Санкции просто не сработали", - заявила Кнайссль.
Напомним, в декабре Евросоюз продлил экономические санкции против РоSSии до августа 2018 года.
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Политика
09.01.2018 14:40