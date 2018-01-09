Санкции против нефтегазовой промышленности РоSSии не сработали, - глава МИД Австрии

"Единственными санкциями, которые привели к результату, были спортивные санкции против ЮАР".

Санкции против нефтегазовой промышленности РоSSии не сработали, - глава МИД Австрии
Карин Кнайссль
Фото: kurier.at

По мнению министра иностранных дел Австрии Карин Кнайссль, санкции против РоSSии, введенные в июле 2014 года, оказались неэффективными.

Об этом она заявила в интервью изданию Kurier, передает ЛІГА.net.

"Я могу вам провести инструктаж по международному праву и напомнить, что единственными санкциями, которые привели к результату, были спортивные санкции против Южно-Африканской Республики", - заявила Кнайссль.

Санкции, которые были введены в основном против роSSийской газовой и нефтяной промышленности в глубоководном буровом районе Арктики, по мнению министра, не сработали.

"Они, на мой взгляд, оказались неэффективными, потому что осенью 2014 года цена на нефть упала на более чем 70%. Ослабление роSSийской нефтяной промышленности, к которому стремились прежде всего США, не достигло поставленной цели. Санкции просто не сработали", - заявила Кнайссль.

Напомним, в декабре Евросоюз продлил экономические санкции против РоSSии до августа 2018 года.


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