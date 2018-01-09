СБУ снова вызвала Саакашвили на допрос
В прошлый раз лидер "Руха новых сил" отказался давать показания.
Служба безопасности Украины вызвала бывшего Президента Грузии, лидера политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили на допрос на 10 января.
Об этом сообщила его пресс-служба.
"На завтра, 10 января, на 11:00 Михаил Саакашвили приглашен на допрос в СБУ", - говорится в сообщении.
Перед допросом также состоится брифинг.
Пойдет ли Саакашвили на допрос, в пресс-службе не уточнили.
Напомним, ранее СБУ вызвала Саакашвили на допрос 26 декабря прошлого года. Он прибыл к зданию спецслужбы, но на допрос не пошел, объяснив это процессуальными нарушениями в вызове.
В начале января суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы за злоупотребление властью.
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09.01.2018 14:35