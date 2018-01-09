СБУ снова вызвала Саакашвили на допрос

В прошлый раз лидер "Руха новых сил" отказался давать показания.

Фото: Сергей Нужненко

Служба безопасности Украины вызвала бывшего Президента Грузии, лидера политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили на допрос на 10 января.

Об этом сообщила его пресс-служба.

"На завтра, 10 января, на 11:00 Михаил Саакашвили приглашен на допрос в СБУ ", - говорится в сообщении.

Перед допросом также состоится брифинг.

Пойдет ли Саакашвили на допрос, в пресс-службе не уточнили.

Напомним, ранее СБУ вызвала Саакашвили на допрос 26 декабря прошлого года. Он прибыл к зданию спецслужбы, но на допрос не пошел, объяснив это процессуальными нарушениями в вызове.

В начале января суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы за злоупотребление властью.