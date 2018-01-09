Переговоры о миротворцах ООН на Донбассе провалились - Ельченко

Владимир Ельченко

Совет безопасности ООН был готов начинать работу над мандатом миротворческой операции на Донбассе, но РоSSия отвергла практически все важные положения.

Об этом сказал посол Украины в ООН Владимир Ельченко в интервью «Европейской правде».

«Совбез был готов начинать работу над мандатом миротворческой операции, но РоSSия отвергла практически все важные положения и вернулась к своей идее о странной операции, где миротворцы ООН охраняли бы наблюдателей ОБСЕ», — сказал Ельченко.

По его словам, миротворцы должны стоять на государственной границе между Украиной и Россией, но РФ этот вариант отвергает.

«И это — «красная линия», которую никто никогда не перейдет. Поэтому мне кажется, что в ближайшее время подвижек в этом вопросе не будет. Да, шанс был, но РоSSия его не использовала или не позволила использовать его», — подчеркнул Ельченко.

Посол добавил, что, по его мнению, РоSSия изначально не хотела миротворческой операции ООН на территории Донбасса.

«Я думаю, что это была просто игра… Им нужно или сохранение существующей ситуации, или так называемая «миротворческая «операция на роSSийских условиях, которая заморозила бы этот конфликт на десятилетия. Ведь мы бы получили такую миротворческую операцию, с которой потом не знали бы, что делать и как ее оттуда вывести», — сказал он.


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