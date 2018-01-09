«Джавелинов» не будет: в Генштабе уточнили информацию об американском оружии для Украины

С тех пор как Соединенные Штаты приняли решение о будущих поставках Украине летального вооружения, многие начали говорить о скором появлении у ВСУ противотанковых комплексов Javelin. Но в Генштабе сообщили, что таких поставок в Украину не планируется.

Много шума поднялось на днях в информационном пространстве из-за заявления аналитика Bellingcat о наличии американского летального оружия у полка «Азов». Некоторые издания даже написали, что у бойцов уже есть пресловутые «Джавелины», передает Час Пик.

Издание «Укринформ» располагает комментарием представителя Генштаба украинских Вооруженных сил, который заверил, что «Джавелинов» у «Азова» нет. Кроме того, поставки этих противотанковых комплексов в Украину вообще не планируются: США предоставят нашей стране ПТРК TOW, сказали в Генштабе.

Собеседник издания добавил, что процедура поставок вооружения Соединенными Штатами в Украину может занять времени до года.

Отметим, что ранее журналист Юрий Бутусов сообщил о наличии у украинских бойцов американских ручных гранатометов PSRL-1, которые Нацгвардия закупила еще в апреле 2017 года. В комментарии представителей Генштаба не содержится опровержения этой информации.