Адвокат: суд не увидел хулиганства в действиях мужчины, которому прострелил ногу Пашинский

Суд отказался привлекать Химикуса к ответственности.

Адвокат: суд не увидел хулиганства в действиях мужчины, которому прострелил ногу Пашинский
Фото: runews.su

Васильковский горрайонный суд Киевской области отказался наказывать Вячеслава Химикуса за хулиганство в отношении депутата Верховной Рады Сергея Пашинского.

Об этом сообщила адвокат подсудимого Марина Паринова в Фейсбуке.

"Сегодня суд отказался привлекать Химикуса к ответственности за хулиганство. Именно этим ГПУ хотела прикрыть вину Пашинского в стрельбе. Однако суд не пошел на поводу у ГПУ и расследование против Пашинского будет продолжено", - написала она.

Дело по обвинению Химикуса рассматривалось с августа 2017 года.

Напомним, Пашинский ранил Химикуса из пистолета 31 декабря 2016 года. Инцидент произошел на автомобильной дороге возле Василькова Киевской области. Депутат заявил, что нападавшей стороной являлся Химикус, а тот, в свою очередь, утверждает обратное.

По версии Пашинского, он с женой возвращался на автомобиле из кинотеатра домой в село Хлепча. На неосвещенной части дороги их машина чуть не врезалась в микроавтобус, который стоял на проезжей части без габаритных огней. Депутат вышел из салона автомобиля, чтобы выяснить в чем дело. В результате у него завязалась ссора с Химикусом, который якобы ударил Пашинского бутылкой по голове и сбил с ног. Лежа на земле, депутат выстрелил в ногу своему нападающему.

По версии Химикуса, Пашинский с самого начала конфликта достал пистолет, начав угрожать им, и именно за это получил бутылкой по голове. Также пострадавший утверждает, что Пашинский в воздух для предупреждения не стрелял, а сразу целился на поражение.

26 июля Генпрокуратура закрыла дело, как не обнаружив в действиях Пашинского состава преступления. 21 августа защита Химикуса обжаловала это решение и суд обязал ГПУ возобновить расследование.


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