В оккупированном Перевальске памятники погибшим боевикам "ЛНР" залили краской

Надгробные плиты разрисовали нецензурными словами.

В оккупированном Перевальске Луганской области в ночь на 8 января неизвестные залили синей и желтой краской памятники погибшим членам террористической организации "ЛНР".

Об этом сообщает сепаратистский сайт "Народная трибуна".

Надгробные плиты разрисовали надписями: "чмо", "сепар", "пид...р", "ЛНР - нищета разруха".

Фото: nt1941.su

"На редкость циничный проступок был совершен в Перевальске в ночь на 8 января. Вандалы осквернили Аллею воинской славы, посвящённую памяти погибших воинов-интернационалистов и защитников Донбасса. Неизвестные разрисовали краской и бездушно расписали оскорбительными надписями практически все элементы мемориального комплекса", - пишет издание.

Фото: nt1941.su

Фото: nt1941.su

Фото: nt1941.su

Так называемый "начальник городской полиции" Виктор Бабкин заверил, что правоохранители "прилагают все усилия, чтобы найти злоумышленников".

Напомним, ранее "ДНР" ввела санкции против "ЛНР".