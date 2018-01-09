В оккупированном Перевальске памятники погибшим боевикам "ЛНР" залили краской
Надгробные плиты разрисовали нецензурными словами.
В оккупированном Перевальске Луганской области в ночь на 8 января неизвестные залили синей и желтой краской памятники погибшим членам террористической организации "ЛНР".
Об этом сообщает сепаратистский сайт "Народная трибуна".
Надгробные плиты разрисовали надписями: "чмо", "сепар", "пид...р", "ЛНР - нищета разруха".
"На редкость циничный проступок был совершен в Перевальске в ночь на 8 января. Вандалы осквернили Аллею воинской славы, посвящённую памяти погибших воинов-интернационалистов и защитников Донбасса. Неизвестные разрисовали краской и бездушно расписали оскорбительными надписями практически все элементы мемориального комплекса", - пишет издание.
Так называемый "начальник городской полиции" Виктор Бабкин заверил, что правоохранители "прилагают все усилия, чтобы найти злоумышленников".
Напомним, ранее "ДНР" ввела санкции против "ЛНР".
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09.01.2018 13:34