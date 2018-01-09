Заседание по делу Штепы перенесли на 11 января из-за неявки судей

"Один из них болен, второй занят в другом судебном процессе".

Заседание по делу Штепы перенесли на 11 января из-за неявки судей
Фото: Предоставлено Евгением Плинским

Ленинский районный суд Харькова перенес заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы из-за неявки двух членов судейской коллегии.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на адвоката Дмитрия Марченко.

"Штепа прибыла на суд, как и все ее три адвоката. Мы ждали начала заседания два часа. Затем вышла председательствующий судья Людмила Шрамко и объявила, что суд переносится на 14:00 11 января из-за неявки двух судей", - рассказал адвокат.

По его словам, двое судей не явились на заседание по разным причинам: "Один из них болен, второй занят в другом судебном процессе".

"В зале суда в ожидании начала заседания все это время находились до 30 представителей "Национального корпуса" с плакатами: "Штепу - на нары!". Были провокационные заявления из зала в ее адрес. Штепа сидела рядом с нами за столом - держалась спокойно, хотя ее отделял от зала лишь барьер. Охраны из числа полиции в зале не было", - заявил адвокат.

Другой адвокат Александр Шадрин добавил, что Штепе поступали угрозы убийством. Он добился, чтобы полиция внесла сведения об угрозах в Единый реестр досудебных расследований.

После объявления о переносе заседания все активисты разошлись.

Напомним, Штепа обвиняется по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое привело к гибели людей или другим тяжким последствиям) и по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса.

Штепе неоднократно продлевалась мера пресечения, ей грозит пожизненное заключение. 20 суд сентября изменил ей меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. На выходе из здания суда экс-мэр Славянска спела гимн Украины.

В ноябре суд продлил домашний арест Штепы и разрешил ей поехать в Киев на лечение. Кроме того, суд решил продолжить рассмотрение дела, несмотря на замену председательствующего судьи, который заявил самоотвод из-за процессуальных нарушений при его назначении. Ранее председательствующий судья по делу Штепы Виктор Викторов ушел в отпуск по уходу за ребенком.

19 декабря прошлого года Штепа отказалась заходить в здание суда для участия в заседании, заявив, что "там ей грозит опасность". Следующее заседание было назначено на 9 января 2018 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Бывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в КиевеБывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в Киеве
Рева обязан пояснить обществу, какие функции выполняет его заместитель за зарплату 93 тысячи гривен в месяц – политологРева обязан пояснить обществу, какие функции выполняет его заместитель за зарплату 93 тысячи гривен в месяц – политолог
Киевляне вышли на протест в связи со смертью Ирины Ноздровской, досталось начальнику полицииКиевляне вышли на протест в связи со смертью Ирины Ноздровской, досталось начальнику полиции
Морги Донецка переполнены: жена Захарченко травит боевиков "элитной" водкойМорги Донецка переполнены: жена Захарченко травит боевиков "элитной" водкой
Заявлениям РоSSии уже никто не верит, - советник Трампа МакмастерЗаявлениям РоSSии уже никто не верит, - советник Трампа Макмастер
Блок рекламы


Похожие новости
НАБУ подтвердило завершение следствия по делу МартыненкоНАБУ подтвердило завершение следствия по делу Мартыненко
НАБУ отказывается предоставить Мартыненко материалы дела из-за отсутствия доказательств, - адвокатНАБУ отказывается предоставить Мартыненко материалы дела из-за отсутствия доказательств, - адвокат
В Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякамВ Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякам
В Венесуэле военные взяли под охрану супермаркеты из-за массовых грабежейВ Венесуэле военные взяли под охрану супермаркеты из-за массовых грабежей
Посол Ирана в ООН заявил, что протесты в стране организовали из-за рубежаПосол Ирана в ООН заявил, что протесты в стране организовали из-за рубежа
В САП опровергли завершение следствия по делу МартыненкоВ САП опровергли завершение следствия по делу Мартыненко
Сеул и Пхеньян проведут прямые переговоры 9 январяСеул и Пхеньян проведут прямые переговоры 9 января
С 1 января на карте Польши появилось семь новых городовС 1 января на карте Польши появилось семь новых городов
Новый обмен пленными обсудят 10 января на встрече ТКГНовый обмен пленными обсудят 10 января на встрече ТКГ
Нардепу Дзензерскому запретили выезжать из страны из-за долга перед банком "Кредит Днепр" на $11 млнНардепу Дзензерскому запретили выезжать из страны из-за долга перед банком "Кредит Днепр" на $11 млн
Последние новости
Подгружаем последние новости