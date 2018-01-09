Заседание по делу Штепы перенесли на 11 января из-за неявки судей

"Один из них болен, второй занят в другом судебном процессе".

Фото: Предоставлено Евгением Плинским

Ленинский районный суд Харькова перенес заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы из-за неявки двух членов судейской коллегии.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на адвоката Дмитрия Марченко.

"Штепа прибыла на суд, как и все ее три адвоката. Мы ждали начала заседания два часа. Затем вышла председательствующий судья Людмила Шрамко и объявила, что суд переносится на 14:00 11 января из-за неявки двух судей", - рассказал адвокат.

По его словам, двое судей не явились на заседание по разным причинам: "Один из них болен, второй занят в другом судебном процессе".

"В зале суда в ожидании начала заседания все это время находились до 30 представителей "Национального корпуса" с плакатами: "Штепу - на нары!". Были провокационные заявления из зала в ее адрес. Штепа сидела рядом с нами за столом - держалась спокойно, хотя ее отделял от зала лишь барьер. Охраны из числа полиции в зале не было", - заявил адвокат.

Другой адвокат Александр Шадрин добавил, что Штепе поступали угрозы убийством. Он добился, чтобы полиция внесла сведения об угрозах в Единый реестр досудебных расследований.

После объявления о переносе заседания все активисты разошлись.

Напомним, Штепа обвиняется по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое привело к гибели людей или другим тяжким последствиям) и по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса.

Штепе неоднократно продлевалась мера пресечения, ей грозит пожизненное заключение. 20 суд сентября изменил ей меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. На выходе из здания суда экс-мэр Славянска спела гимн Украины.

В ноябре суд продлил домашний арест Штепы и разрешил ей поехать в Киев на лечение. Кроме того, суд решил продолжить рассмотрение дела, несмотря на замену председательствующего судьи, который заявил самоотвод из-за процессуальных нарушений при его назначении. Ранее председательствующий судья по делу Штепы Виктор Викторов ушел в отпуск по уходу за ребенком.

19 декабря прошлого года Штепа отказалась заходить в здание суда для участия в заседании, заявив, что "там ей грозит опасность". Следующее заседание было назначено на 9 января 2018 года.