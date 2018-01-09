Эрдоган анонсировал возобновление военной операции в Сирии
Турецкая армия возобновит масштабную операцию Щит Евфрата в северном регионе соседней Сирии, которая направлена против "угрожающих Турции" местных курдов и якобы террористов организации "Исламское государство".
Об этом заявил в обращении к парламенту президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство
По его словам, интервенция запланирована в районах Африн и Манбидж провинции Алеппо. Будут ли привлечены к этому этапу турецкой операции местные повстанцы из Свободной сирийской армии, не уточняется.
Операция «Щит Евфрата» стартовала в провинции Алеппо 24 августа 2016 года и завершилась 29 марта 2017 года.
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