Эрдоган анонсировал возобновление военной операции в Сирии

Эрдоган анонсировал возобновление военной операции в Сирии

Турецкая армия возобновит масштабную операцию Щит Евфрата в северном регионе соседней Сирии, которая направлена против "угрожающих Турции" местных курдов и якобы террористов организации "Исламское государство".

Об этом заявил в обращении к парламенту президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Reuters.

По его словам, интервенция запланирована в районах Африн и Манбидж провинции Алеппо. Будут ли привлечены к этому этапу турецкой операции местные повстанцы из Свободной сирийской армии, не уточняется.

Операция «Щит Евфрата» стартовала в провинции Алеппо 24 августа 2016 года и завершилась 29 марта 2017 года.




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